Голландский конькобежец Крамер завоевал золото ЧМ на дистанции 5000 м

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Каннын (Южная Корея), 9 февраля

Сегодня, 9 февраля, в Канныне (Южная Корея) прошел первый день чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.Голландец Свен Крамер завоевал золото на дистанции 5000 м. Он показал время 6 минут 3,32 секунды.Второе место занял его соотечественник Йоррит Бергсма (+2,51), третьим стал новозеландец Питер Майкл (+4,85).Крамер стал восьмикратным чемпионом мира в этой дисциплине и 18-кратным чемпионом мира на отдельных дистанциях.Соревнования завершатся 12 февраля.1. Свен Крамер – 6.06,822. Йоррит Бергсма (Голландия) – 6.09,333. Питер Майкл (Новая Зеландия) – 6.11,67