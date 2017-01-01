Голландская конькобежка Ирэн Вюст завоевала золото ЧМ на дистанции 3000 м

Сегодня, 9 февраля, в Канныне (Южная Корея) стартовал чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.



Голландка Ирэн Вюст победила на дистанции 3000 м с результатом 3 минуты 59,05 секунды) и стала трехкратной чемпионкой мира в этой дисциплине.

Серебряную медаль завоевала чешка Мартина Сабликова, проиграв чемпионке 0,60 секунды. Бронза у еще одной представительницы Голландии Антуанетты де Йонг - + 2,94.



Соревнования завершатся 12 февраля.



Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Каннын (Южная Корея), 9 февраля

Женщины. 3000 м

1. Ирэн Вюст (Голландия) – 3.59,05

2. Мартина Сабликова (Чехия) – 3.59,65

3. Антуанетта де Йонг (Голландия) – 4.01,99 Сегодня, 9 февраля, в Канныне (Южная Корея) стартовал чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.Голландка Ирэн Вюст победила на дистанции 3000 м с результатом 3 минуты 59,05 секунды) и стала трехкратной чемпионкой мира в этой дисциплине.Серебряную медаль завоевала чешка Мартина Сабликова, проиграв чемпионке 0,60 секунды. Бронза у еще одной представительницы Голландии Антуанетты де Йонг - + 2,94.Соревнования завершатся 12 февраля.1. Ирэн Вюст (Голландия) – 3.59,052. Мартина Сабликова (Чехия) – 3.59,653. Антуанетта де Йонг (Голландия) – 4.01,99