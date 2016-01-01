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ISU рассмотрит вопрос о переносе из России соревнований сезона-2017/18

ISU рассмотрит вопрос о переносе из России соревнований сезона-2017/18

Международный союз конькобежцев (ISU) официально сообщил, что новое место проведения заключительного этапа Кубка мира, перенесенного из Челябинска (Россия), будет объявлено в ближайшее время. Кроме того, Россия может лишиться соревнований по конькобежному спорту и в следующем сезоне.

«Совет ISU счел, что после публикации второй части доклада Макларена, содержащей серьезные доказательства и обвинения в адрес спортсменов, в центре внимания оказался бы не спорт, а пересуды, — говорится в заявлении ISU. - Челябинские организаторы готовились к проведению соревнований с привычным энтузиазмом, профессионализмом и преданностью делу. Однако из-за вышеуказанных обстоятельств было бы невозможно по достоинству оценить их усилия.

Мы также приняли во внимание заявление МОК от 7 декабря с рекомендацией всем международным зимним спортивным федерациям заморозить подготовку к важным турнирам в России, в том числе чемпионатам мира и этапам Кубка мира, а также искать альтернативных организаторов соревнований.

В итоге мы поменяли свою позицию и пришли к выводу, что в это непростое время и при чрезвычайных обстоятельствах будет благоразумно не проводить этап Кубка мира в России. Что касается соревнований сезона-2017/18, то совет ISU решил внимательно проследить за развитием событий и рассмотреть этот вопрос в начале 2017 года».
По материалам: Чемпионат.com
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