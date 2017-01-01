Омельчук и Коростылев – призеры финала Кубка мира в стрельбе из пистолета

В Дели (Индия) проходит финал Кубка мира по спортивной стрельбе.
В стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м украинцы заняли два призовых места. Павел Коростылев завоевал серебро, уступив лишь 0,7 очка японцу Томоюки Мацуде, победившему с мировым рекордом – 241,8. Бронзу выиграл Олег Омельчук (218,8).
Украинец Олег Омельчук стал серебряным призером в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 м с результатом 228,0 очков. Победил серб Дамир Микеч, опередив украинца на 1,3 балла. Тройку призеров замкнул Аманприт Синх из Индии (202,2).
Стрельба. Финал Кубка мира. Дели (Индия), 27 октября
Пистолет, 10 м
1. Томоюки Мацуда (Япония) – 241,8 - мировой рекорд
2. Павел Коростылев (Украина) – 241,1
3. Олег Омельчук (Украина) – 218,8
Мужчины. Пистолет, 50 м
1. Дамир Микеч (Сербия) – 229,3
2. Олег Омельчук (Украина) – 228,0
3. Аманприт Синх (Индия) – 202,2
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