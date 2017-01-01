Украинки заняли 5-е место на ЧМ по стрельбе из лука в командном турнире

Вчера, 22 октября, в Мехико (Мексика) завершился чемпионат мира по стрельбе из лука. Было разыграно 10 комплектов наград. Украинцы были представлены только в классическом луке и медалей не завоевали.
В личном первенстве в 1/16 выбыли из борьбы Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Георгий Иваницкий. В 1/32 финала завершили выступление Дарья Павличенко и Виктор Рубан.
В командном турнире Вероника Марченко, Дарья Павличенко и Анастасия Павлова дошли до четвертьфинале, где уступили соперницам из Тайваня (4:5) и заняли 5-е место.
Мужская команда в составе Алексея Гунбина, Гергия Иваницкого и Виктора Рубана не прошла в 1/8 финала.
В миксте Вероника Марченко и Георгий Иваницкий в 1/8 финала проиграли японцам (1:5).
В общекомандном зачете победили южнокорейцы (5-1-2), вторые – итальянцы (1-1-1), третьи – французы (1-1-0), четвертые – американцы и колумбийцы (по 1-0-1).
Стрельба из лука. Чемпионат мира. Мехико (Мексика), 15-22 октября
Классический лук. Женщины. Личное первенство.
1. Ксения Перова (Россия)
2. Хи Чжин Чан (Южная Корея)
3. Тан Я Тин (Тайвань)
…
17-32. Вероника Марченко, Анастасия Павлова (обе - Украина)
33-56. Дарья Павличенко (Украина)
Команды
1. Южная Корея
2. Мексика
3. Тайвань
…
5. УКРАИНА (Вероника Марченко, Дарья Павличенко, Анастасия Павлова)
Классический лук. Мужчины. Личное первенство.
1. Дон Хьюн Им (Южная Корея)
2. Вей Чун Хен (Тайвань)
3. Стив Вийлер (Голландия)
…
17-32. Георгий Иваницкий (Украина)
33-56. Виктор Рубан (Украина)
57-104. Алексей Гунбин (Украина)
Команды
1. Италия
2. Франция
3. Южная Корея
…
17. УКРАИНА (Алексей Гунбин, Гергий Иваницкий, Виктор Рубан)
Микст
1. Южная Корея
2. Германия
3. Великобритания
…
9-16. УКРАИНА (Вероника Марченко, Георгий Иваницкий)
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