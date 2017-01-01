Украинки заняли 5-е место на ЧМ по стрельбе из лука в командном турнире

Вчера, 22 октября, в Мехико (Мексика) завершился чемпионат мира по стрельбе из лука. Было разыграно 10 комплектов наград. Украинцы были представлены только в классическом луке и медалей не завоевали.



В личном первенстве в 1/16 выбыли из борьбы Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Георгий Иваницкий. В 1/32 финала завершили выступление Дарья Павличенко и Виктор Рубан.



В командном турнире Вероника Марченко, Дарья Павличенко и Анастасия Павлова дошли до четвертьфинале, где уступили соперницам из Тайваня (4:5) и заняли 5-е место.

Мужская команда в составе Алексея Гунбина, Гергия Иваницкого и Виктора Рубана не прошла в 1/8 финала.



В миксте Вероника Марченко и Георгий Иваницкий в 1/8 финала проиграли японцам (1:5).

В общекомандном зачете победили южнокорейцы (5-1-2), вторые – итальянцы (1-1-1), третьи – французы (1-1-0), четвертые – американцы и колумбийцы (по 1-0-1).



Стрельба из лука. Чемпионат мира. Мехико (Мексика), 15-22 октября

Классический лук. Женщины. Личное первенство.

1. Ксения Перова (Россия)

2. Хи Чжин Чан (Южная Корея)

3. Тан Я Тин (Тайвань)

…

17-32. Вероника Марченко, Анастасия Павлова (обе - Украина)

33-56. Дарья Павличенко (Украина)



Команды

1. Южная Корея

2. Мексика

3. Тайвань

…

5. УКРАИНА (Вероника Марченко, Дарья Павличенко, Анастасия Павлова)



Классический лук. Мужчины. Личное первенство.

1. Дон Хьюн Им (Южная Корея)

2. Вей Чун Хен (Тайвань)

3. Стив Вийлер (Голландия)

…

17-32. Георгий Иваницкий (Украина)

33-56. Виктор Рубан (Украина)

57-104. Алексей Гунбин (Украина)



Команды

1. Италия

2. Франция

3. Южная Корея

…

17. УКРАИНА (Алексей Гунбин, Гергий Иваницкий, Виктор Рубан)



Микст

1. Южная Корея

2. Германия

3. Великобритания

…

9-16. УКРАИНА (Вероника Марченко, Георгий Иваницкий)