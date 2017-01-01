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Украинки заняли 5-е место на ЧМ по стрельбе из лука в командном турнире

Украинки заняли 5-е место на ЧМ по стрельбе из лука в командном турниреВчера, 22 октября, в Мехико (Мексика) завершился чемпионат мира по стрельбе из лука. Было разыграно 10 комплектов наград. Украинцы были представлены только в классическом луке и медалей не завоевали.

В личном первенстве в 1/16 выбыли из борьбы Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Георгий Иваницкий. В 1/32 финала завершили выступление Дарья Павличенко и Виктор Рубан.

В командном турнире Вероника Марченко, Дарья Павличенко и Анастасия Павлова дошли до четвертьфинале, где уступили соперницам из Тайваня (4:5) и заняли 5-е место.
Мужская команда в составе Алексея Гунбина, Гергия Иваницкого и Виктора Рубана не прошла в 1/8 финала.

В миксте Вероника Марченко и Георгий Иваницкий в 1/8 финала проиграли японцам (1:5).
В общекомандном зачете победили южнокорейцы (5-1-2), вторые – итальянцы (1-1-1), третьи – французы (1-1-0), четвертые – американцы и колумбийцы (по 1-0-1).

Стрельба из лука. Чемпионат мира. Мехико (Мексика), 15-22 октября
Классический лук. Женщины. Личное первенство.
1. Ксения Перова (Россия)
2. Хи Чжин Чан (Южная Корея)
3. Тан Я Тин (Тайвань)

17-32. Вероника Марченко, Анастасия Павлова (обе - Украина)
33-56. Дарья Павличенко (Украина)

Команды
1. Южная Корея
2. Мексика
3. Тайвань

5. УКРАИНА (Вероника Марченко, Дарья Павличенко, Анастасия Павлова)

Классический лук. Мужчины. Личное первенство.
1. Дон Хьюн Им (Южная Корея)
2. Вей Чун Хен (Тайвань)
3. Стив Вийлер (Голландия)

17-32. Георгий Иваницкий (Украина)
33-56. Виктор Рубан (Украина)
57-104. Алексей Гунбин (Украина)

Команды
1. Италия
2. Франция
3. Южная Корея

17. УКРАИНА (Алексей Гунбин, Гергий Иваницкий, Виктор Рубан)

Микст
1. Южная Корея
2. Германия
3. Великобритания

9-16. УКРАИНА (Вероника Марченко, Георгий Иваницкий)

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