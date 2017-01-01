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Вероника Марченко – бронзовый призер немецкого этапа КМ в стрельбе из классического лука

Вероника Марченко – бронзовый призер немецкого этапа КМ в стрельбе из классического лука

В Берлине (Германия) завершился четвертый этап Кубка мира по стрельбе из лука.

Украинка Вероника Марченко стала бронзовым призером в индивидуальном первенстве в стрельбе из классического лука. В малом финале украинка взяла верх над Хи Чжин Чан из Южной Кореи со счетом 7:3.
Золото завоевала южнокорейская спортсменка Чае Юн Кан, победив в финале мексиканку Алехандру Валенсию  - 7:1.

Соломия Трапезникова выбыла из борьбы в 1/32 финала, проиграв Веронике Марченко (2:6). Анастасия Павлова также завершила выступление во втором круге, уступив эстонке Лауре Нурмсалу (4:6).  

В личном первенстве у мужчин в стрельбе из классического лука победил южнокореец Вучжин Ким, обыграв в финале своего соотечественника  Чжонго Кима – 6:2. Бронзу выиграл канадец Криспин Дюнас, который был сильнее россиянина Артема Махненко – 6:4.

Маркиян Ивашко в 1/16 финала проиграл южнокорейцу Чжонго Киму (2:6), Алексей Гунбин – немцу Флориау Каллунду (0:6). В 1/64 финала потерпели поражения Георгий Иваницкий от индийца Сачина Гупты (3:7), Юрий Гавелко – от немца Седрика Ригера (0:6).

В миксте украинцы Анастасия Павлова и Маркиян Ивашко в четвертьфинале проиграли японцам (1:5) и разделили 5-8 места.
Победила команда Южной Кореи, разгромив в финале японцев – 6:0. В малом финале за бронзу американцы победили команду Турции – 6:2.

Стрельба из лука. Кубок мира. Четвертый этап. Берлин (Германия), 13 августа
Классический лук
Женщины. Личное первенство.
1. Чае Юн Кан (Южная Корея)
2. Алехандра Валенсия (Мексика)
3. Вероника Марченко (Украина)

33-56. Соломия Трапезникова и  Анастасия Павлова (обе – Украина)
 
Мужчины. Личное первенство.
1. Вучжин Ким (Южная Корея)
2. Чжонго Ким ( Южная Корея)
3. Криспин Дюнас (Канада)

17-32. Мариян Ивашко и Алексей Гунбин (оьба – Украина)
57-104. Георгий Иваницкий и Юрий Гавелко (оба – Украина)

Микст
1. Южная Корея
2. Япония
3. США

5-8. УКРАИНА (Анастасия Павлова, Маркиян Ивашко)
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