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Женская сборная Украины по стрельбе из классического лука выбыла в ¼ финала на этапе КМ в Берлине
Женская сборная Украины по стрельбе из классического лука выбыла в 188; финала на этапе КМ в БерлинеВ Берлине (Германия) проходит четвертый этап Кубка мира по стрельбе из лука. 

В командном турнире по стрельбе из классического лука женская сборная Украины в составе Анастасии Павловой, Вероники Марченко и Соломии Трапезниковой дошла до четвертьфинала, где проиграла команде Южной Кореи со счетом 0:6 и разделила 5-8 места.

В итоге кореянки выиграли турнир, разгромив в финале мексиканок – 6:0. В малом финале за бронзу россиянки одолели британок (6:2).

Напомним, в индивидуальном первенстве Вероника Марченко за бронзу сразится с Хи Чжин Чан из Южной Кореи.

Стрельба из лука. Кубок мира. Четвертый этап. Берлин (Германия), 13 августа
Классический лук. Женщины. Команды.
1. Южная Корея
2. Мексика
3. Россия
 …
5-8 УКРАИНА (Анастасия Павлова, Вероника Марченко, Соломия Трапезникова)
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