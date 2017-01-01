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Мужская сборная Украины – чемпион Европы в стрельбе из пистолета с 25 м

Мужская сборная Украины – чемпион Европы в стрельбе из револьвера с 25 м

В Баку (Азербайджан) продолжается чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе.

В стрельбе из револьвера с 25 в командном турнире победила сборная Украины в составе Павла Коростылева, Романа Бондарука и Владимира Пастернака (1732).
В личном первенстве золото завоевал турок Юсуф Дикеч. Бондарук занял пятое место, Коростылев – шестое, Пастернак – девятое.

У женщин в стрельбе из винтовки с 300 м из трех позиций в командном турнире украинки Леся Леськив, Наталья Калныш и Светлана Бойкова завоевали  бронзу (1678). Первые – швейцарки (1699), вторыt – польки (1689).
В личном первенстве победила австрийка Франциска Пеер. Леськив заняла девятое место, Калныш -14-е, Бойкова – 18-е.

В женских командных соревнованиях в ските украинки взяли серебро, уступив в финале итальянкам (34:40). Бронза – у киприоток.

Теперь в активе сборной Украины у взрослых 12 медалей – 5 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые.

Чемпионат Европы. Баку (Азербайджан), 30-31 июля
Пулевая стрельба
Мужчины. Пистолет-револьвер. Личное первенство.
1. Юсуф Дикеч (Турция) – 587
2. Кристиан Райтц (Германия) – 582
3. Питер Олеск (Эстония) – 580

5. Роман Бондарук (Украина) – 579
6. Павел Коростылев (Украина) – 578
9. Владимир Пастернак (Украина) - 575

Команды
1. Украина (Павел Коростылев, Роман Бондарук, Владимир Пастернак) – 1732
2. Германия – 1724
3. Франция – 1714

Женщины. Винтовка. 300 м, три позиции. Личное первенство.
1. Франциска Пеер (Австрия) – 580
2. Лиза Мюллер (Германия) – 576
3. Сина Буск (Норвегия) – 575

9. Леся Леськив (Украина) – 569
14. Наталья Калныш (Украина) – 559
18. Светлана Бойкова (Украина) - 552

Команды
1. Швейцария – 1699
2. Польша – 1689
3. Украина (Леся Леськив, Наталья Калныш, Светлана Бойкова)  – 1678

Стендовая стрельба. Женщины. Скит.
Команды
1. Италия
2. Украина
3. Кипр
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