Мужская сборная Украины – чемпион Европы в стрельбе из пистолета с 25 м

В Баку (Азербайджан) продолжается чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе.



В стрельбе из револьвера с 25 в командном турнире победила сборная Украины в составе Павла Коростылева, Романа Бондарука и Владимира Пастернака (1732).

В личном первенстве золото завоевал турок Юсуф Дикеч. Бондарук занял пятое место, Коростылев – шестое, Пастернак – девятое.



У женщин в стрельбе из винтовки с 300 м из трех позиций в командном турнире украинки Леся Леськив, Наталья Калныш и Светлана Бойкова завоевали бронзу (1678). Первые – швейцарки (1699), вторыt – польки (1689).

В личном первенстве победила австрийка Франциска Пеер. Леськив заняла девятое место, Калныш -14-е, Бойкова – 18-е.



В женских командных соревнованиях в ските украинки взяли серебро, уступив в финале итальянкам (34:40). Бронза – у киприоток.



Теперь в активе сборной Украины у взрослых 12 медалей – 5 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые.



Чемпионат Европы. Баку (Азербайджан), 30-31 июля

Пулевая стрельба

Мужчины. Пистолет-револьвер. Личное первенство.

1. Юсуф Дикеч (Турция) – 587

2. Кристиан Райтц (Германия) – 582

3. Питер Олеск (Эстония) – 580

…

5. Роман Бондарук (Украина) – 579

6. Павел Коростылев (Украина) – 578

9. Владимир Пастернак (Украина) - 575



Команды

1. Украина (Павел Коростылев, Роман Бондарук, Владимир Пастернак) – 1732

2. Германия – 1724

3. Франция – 1714



Женщины. Винтовка. 300 м, три позиции. Личное первенство.

1. Франциска Пеер (Австрия) – 580

2. Лиза Мюллер (Германия) – 576

3. Сина Буск (Норвегия) – 575

…

9. Леся Леськив (Украина) – 569

14. Наталья Калныш (Украина) – 559

18. Светлана Бойкова (Украина) - 552



Команды

1. Швейцария – 1699

2. Польша – 1689

3. Украина (Леся Леськив, Наталья Калныш, Светлана Бойкова) – 1678



Стендовая стрельба. Женщины. Скит.

Команды

1. Италия

2. Украина

3. Кипр

В Баку (Азербайджан) продолжается чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе.В стрельбе из револьвера с 25 в командном турнире победила сборная Украины в составе(1732).В личном первенстве золото завоевал турок Юсуф Дикеч. Бондарук занял пятое место, Коростылев – шестое, Пастернак – девятое.У женщин в стрельбе из винтовки с 300 м из трех позиций в командном турнире украинкизавоевали бронзу (1678). Первые – швейцарки (1699), вторыt – польки (1689).В личном первенстве победила австрийка Франциска Пеер. Леськив заняла девятое место, Калныш -14-е, Бойкова – 18-е.В женских командных соревнованиях в ските украинки взяли серебро, уступив в финале итальянкам (34:40). Бронза – у киприоток.Теперь в активе сборной Украины у взрослых 12 медалей – 5 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые.1. Юсуф Дикеч (Турция) – 5872. Кристиан Райтц (Германия) – 5823. Питер Олеск (Эстония) – 5805. Роман Бондарук (Украина) – 5796. Павел Коростылев (Украина) – 5789. Владимир Пастернак (Украина) - 5752. Германия – 17243. Франция – 17141. Франциска Пеер (Австрия) – 5802. Лиза Мюллер (Германия) – 5763. Сина Буск (Норвегия) – 5759. Леся Леськив (Украина) – 56914. Наталья Калныш (Украина) – 55918. Светлана Бойкова (Украина) - 5521. Швейцария – 16992. Польша – 16891. Италия3. Кипр