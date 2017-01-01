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Павел Крепостняк – победитель ЧЕ в стрельбе из стандартного пистолета среди юниоров
Павел Крепостняк – победитель ЧЕ в стрельбе из стандартного пистолета среди юниоровВ Баку (Азербайджан) продолжается чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе.

В соревнованиях юниоров украинец Павел Крепостняк стал победителем в стрельбе из малокалиберного стандартного пистолета с дистанции 25 м (572). Серебряным призером стал россиянин Даниил Шихов (565), бронза у Эрнеста Эрбса из Латвии (564).
В десятку лучших вошли украинцы Юрий Колесник – 9-й и Максим Городинец – 10-й.
 
В командном турнире Крепостняк, Колесник и Городинец взяли серебро (1668). Первенствовали россияне (1671). Тройку призеров замкнули немцы (1663).  

Пулевая стрельба. Чемпионат Европы. Баку (Азербайджан), 30 июля
Юниоры. Стандартный пистолет. 25 м. Личное первенство.
1. Павел Крепостняк (Украина) – 572
2. Даниил Шихов (Россия) – 565
3. Эрнест Эрбс (Латвия) – 564

9. Юрий Колесник (Украина) – 548 (10)
10. Максим Городинец (Украина) – 548 (8)

Команды
1. Россия  – 1671
2. Украина Павел Крепостняк, Юрий Колесник, Максим Городинец) – 1668
3. Германия - 1663

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