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Павел Коростылев завоевал два золота на ЧЕ в стрельбе из стандартного пистолета

Павел Коростылев завоевал два золота на ЧЕ в стрельбе из стандартного пистолета

В Баку (Азербайджан) продолжается чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе.

Украинец Павел Коростылев в личном первенстве завоевал золото в стрельбе из малокалиберного стандартного пистолета с дистанции 25 м с юниорским мировым и европейским рекордом (581). В борьбе за второе место немец Кристиан Райтц (574) опередил россиянина Алексея Климова (573).

Отметим, что для Коростылева это уже вторая личная золотая медаль на проходящем первенстве. Ранее он победил в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 м.

Владимир Пастернак остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место (571). Роман Бондарук был шестым (567).

В командном турнире Коростылев, Пастернак и Бондарук также были лучшими (1719). Серебро взяли французы (1676), бронзу – россияне (1675).

Пулевая стрельба. Чемпионат Европы. Баку (Азербайджан), 30 июля
Мужчины. Стандартный пистолет. 25 м. Личное первенство.
1. Павел Коростылёв (Украина) – 581
2. Кристиан Райтц (Германия) – 574
3. Алексей Климов (Россия) – 573
4. Владимир Пастернак (Украина) – 571

6. Роман Бондарук (Украина) - 567

Команды
1. Украина (Павел Коростылев, Владимир Пастернак, Роман Бондарук) – 1719
2. Франция – 1676
3. Россия  – 1675
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