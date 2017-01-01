Павел Коростылев завоевал два золота на ЧЕ в стрельбе из стандартного пистолета

В Баку (Азербайджан) продолжается чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе.
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14:17 ЕЮОФ. Украинцы завоевали восемь медалей и заняли 13-е общекомандное место 254 | Другие виды спорта / Европейские игры
12:51 Украинки – седьмые на ЧМ в стрельбе из крупнокалиберной винтовки из положения «лежа» 245 | Стрельба
11:01 Всемирные игры-2017. Сборная Украины опустилась на 9-е место после девятого дня 363 | Другие виды спорта / Главные новости спорта
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