Сергей Кулиш – серебряный призер ЧЕ в стрельбе из винтовки из трех положений

Пулевая стрельба. Чемпионат Европы. Баку

В Баку (Азербайджан) продолжается чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе.Украинецв стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений с седьмым результатом в квалификации вышел в финал, где стал серебряным призером.Победил белорус Юрий Щербацевич, опередив украинца на 3,3 очка. Бронзу взял австриец Александр Шмирль.Украинцы Олег Царьков и Юрий Сухоруков в финал не пробились, заняв в квалификации 44-е и 47-е место соответственно.В командных соревнованиях первой стала сборная Беларуси. В тройку призеров также вошли команды Норвегии и Германии.Украинцы Сергей Кулиш, Олег Царьков и Юрий Сухоруков заняли 10-е место.Теперь в активе сборной Украины у взрослых шесть медалей – 2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая. У юниоров – по одной медали каждого достоинства.1. Юрий Щербацевич (Беларусь) – 461,43. Александр Шмирль (Австрия) – 447,644. Олег Царьков (Украина) – 113047. Юрий Сухоруков (Украина) - 1124Командный турнир1. Беларусь – 34632. Норвегия – 34413. Германия – 343610. УКРАИНА (Сергей Кулиш, Олег Царьков, Юрий Сухоруков) - 3408