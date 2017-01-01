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Украинцы завоевали восемь медалей за четыре дня на ЧЕ по стрельбе из малокалиберного оружия

Украинцы завоевали восемь медалей за четыре дня на ЧЕ по стрельбе из малокалиберного оружия

В Баку (Азербайджан) проходит чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе.

За четыре дня соревнований украинцы завоевали 8 медалей – 3 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых.

Чемпионами мира стали Павел Коростылев (пистолет, 50 м), женская команда (Винтовка. 50 м, лежа) и команда юниоров (скоростная стрельба, пистолет. 25 м).

Серебряные медали завоевали Дарья Шарипова (винтовка. 50 м, лежа), юниор Максим Городинец (скоростная стрельба, пистолет, 25 м) и мужская команда (пистолет, 50 м),

Бронзу завоевала мужская команда  (пистолет, 25 м) и юниор Павел Крепостняк (скоростная стрельба, пистолет, 25 м)

Пулевая стрельба. Чемпионат Европы. Баку (Азербайджан), 22-25 июля
Женщины. Винтовка. 50 м, лежа. Личное первенство.
1. Дженнифер Макинтош (Великобритания) – 619,1
2. Дарья Шарипова (Украина) – 615,5
3. Мари Энквист (Швеция) – 613,6

11. Наталья Калныш (Украина) -608,7
12. Леся Леськив (Украина) – 608,1

Команды
1. Украина (Дарья Шарипова, Наталья Калныш, Леся Леськив) – 1832,3
2. Германия – 1824,9
3. Австрия – 1823,1

Мужчины. Пистолет. 50 м. Личное первенство.
1. Павел Коростылев (Украина) – 230,5
2. Дамир Микеч (Сербия) – 226,0
3. Лаурис Штраутманис (Латвия) – 208,7

10. Олег Омельчук (Украина) – 546
17. Виктор Банкин (Украина) - 541

Команды
1. Сербия – 1648
2. Украина (Павел Коростылев, Олег Омельчук, Виктор Банкин) – 1639
3. Россия  – 1636.

Мужчины. Пистолет. 25 м. Личное первенство.
1. Никита Суханов (Россия) – 33
2. Питер Олеск (Эстония) – 30
3. Кристиан Райтц (Германия) – 24

6. Павел Коростылев (Украина) – 8
11. Владимир Пастернак (Украина) – 576
13. Денис Кушниров (Украина) - 575

Команды
1. Германия – 1739
2. Россия  – 1731
3. Украина (Павел Коростылев, Владимир Пастернак, Денис Кушниров) – 1729

Юниоры. Пистолет. 25 м. Личное первенство.
1. Матей Рампула (Чехия) – 26
2. Максим Городинец (Украина) – 25
3. Павел Крепостняк (Украина) – 20

11. Денис Ворона (Украина) - 559

Команды
1. Украина (Максим Городинец, Павел Крепостняк, Денис Ворона)  – 1706
2. Германия – 1703
3. Россия  – 1692
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