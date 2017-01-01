Украинцы завоевали восемь медалей за четыре дня на ЧЕ по стрельбе из малокалиберного оружия

В Баку (Азербайджан) проходит чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе.



За четыре дня соревнований украинцы завоевали 8 медалей – 3 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых.



Чемпионами мира стали Павел Коростылев (пистолет, 50 м), женская команда (Винтовка. 50 м, лежа) и команда юниоров (скоростная стрельба, пистолет. 25 м).



Серебряные медали завоевали Дарья Шарипова (винтовка. 50 м, лежа), юниор Максим Городинец (скоростная стрельба, пистолет, 25 м) и мужская команда (пистолет, 50 м),



Бронзу завоевала мужская команда (пистолет, 25 м) и юниор Павел Крепостняк (скоростная стрельба, пистолет, 25 м)



Пулевая стрельба. Чемпионат Европы. Баку (Азербайджан), 22-25 июля

Женщины. Винтовка. 50 м, лежа. Личное первенство.

1. Дженнифер Макинтош (Великобритания) – 619,1

2. Дарья Шарипова (Украина) – 615,5

3. Мари Энквист (Швеция) – 613,6

…

11. Наталья Калныш (Украина) -608,7

12. Леся Леськив (Украина) – 608,1



Команды

1. Украина (Дарья Шарипова, Наталья Калныш, Леся Леськив) – 1832,3

2. Германия – 1824,9

3. Австрия – 1823,1



Мужчины. Пистолет. 50 м. Личное первенство.

1. Павел Коростылев (Украина) – 230,5

2. Дамир Микеч (Сербия) – 226,0

3. Лаурис Штраутманис (Латвия) – 208,7

…

10. Олег Омельчук (Украина) – 546

17. Виктор Банкин (Украина) - 541



Команды

1. Сербия – 1648

2. Украина (Павел Коростылев, Олег Омельчук, Виктор Банкин) – 1639

3. Россия – 1636.



Мужчины. Пистолет. 25 м. Личное первенство.

1. Никита Суханов (Россия) – 33

2. Питер Олеск (Эстония) – 30

3. Кристиан Райтц (Германия) – 24

…

6. Павел Коростылев (Украина) – 8

11. Владимир Пастернак (Украина) – 576

13. Денис Кушниров (Украина) - 575



Команды

1. Германия – 1739

2. Россия – 1731

3. Украина (Павел Коростылев, Владимир Пастернак, Денис Кушниров) – 1729



Юниоры. Пистолет. 25 м. Личное первенство.

1. Матей Рампула (Чехия) – 26

2. Максим Городинец (Украина) – 25

3. Павел Крепостняк (Украина) – 20

…

11. Денис Ворона (Украина) - 559



Команды

1. Украина (Максим Городинец, Павел Крепостняк, Денис Ворона) – 1706

2. Германия – 1703

3. Россия – 1692 В Баку (Азербайджан) проходит чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе.За четыре дня соревнований украинцы завоевали 8 медалей – 3 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых.Чемпионами мира стали Павел Коростылев (пистолет, 50 м), женская команда (Винтовка. 50 м, лежа) и команда юниоров (скоростная стрельба, пистолет. 25 м).Серебряные медали завоевали Дарья Шарипова (винтовка. 50 м, лежа), юниор Максим Городинец (скоростная стрельба, пистолет, 25 м) и мужская команда (пистолет, 50 м),Бронзу завоевала мужская команда (пистолет, 25 м) и юниор Павел Крепостняк (скоростная стрельба, пистолет, 25 м)1. Дженнифер Макинтош (Великобритания) – 619,13. Мари Энквист (Швеция) – 613,611. Наталья Калныш (Украина) -608,712. Леся Леськив (Украина) – 608,12. Германия – 1824,93. Австрия – 1823,12. Дамир Микеч (Сербия) – 226,03. Лаурис Штраутманис (Латвия) – 208,710. Олег Омельчук (Украина) – 54617. Виктор Банкин (Украина) - 5411. Сербия – 16483. Россия – 1636.1. Никита Суханов (Россия) – 332. Питер Олеск (Эстония) – 303. Кристиан Райтц (Германия) – 246. Павел Коростылев (Украина) – 811. Владимир Пастернак (Украина) – 57613. Денис Кушниров (Украина) - 5751. Германия – 17392. Россия – 17311. Матей Рампула (Чехия) – 2611. Денис Ворона (Украина) - 5592. Германия – 17033. Россия – 1692