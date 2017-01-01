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Павел Коростылев - чемпион Европы в стрельбе из малокалиберного пистолета

В Баку (Азербайджан) стартовал чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе.

В Баку (Азербайджан) стартовал чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе.

Украинец Павел Коростылев стал чемпионом Европы в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 м. Результат украинца 230,5 очка и он опередил серба Дамира Микеча на 4,5 очка. Бронзу выиграл Лаурис Штраутманис из Латвии (208,7).

Пулевая стрельба. Чемпионат Европы. Баку (Азербайджан), 22 июля
Мужчины. Пистолет. 50 м. Личное первенство.
1. Павел Коростылёв (Украина) – 230,5
2. Дамир Микеч (Сербия) – 226,0
3. Лаурис Штраутманис (Латвия) – 208,7
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