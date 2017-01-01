В Баку стартует чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе

С 21 июля по 4 августа Баку (Азербайджан) состоится чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе. За награды будут бороться более 930 спортсменов из 43 стран Европы.



В программе чемпионата соревнования по пулевой и стендовой стрельбе среди спортсменов юношеской, юниорской и взрослой возрастных категорий.



Отметим, что в рамках турнира в Баку среди молодежи состоится отбор на III Летние Юношеские Олимпийские игры (ЮОИ), которые с 6 по 18 октября 2018 будет принимать Буэнос-Айрес (Аргентина).



Состав сборной Украины (взрослые)



Мужчины: Виктор Банкин, Роман Бондарук, Егор Чирва, Андрей Кобзарук, Павел Коростылев, Сергей Кулиш, Денис Кушниров, Иван Лоик, Николай Мильчев, Олег Омельчук, Владимир Пастернак, Юрий Сухоруков, Олег Царьков.



Женщины: Светлана Бойкова, Виктория Червякова, Наталья Калныш, Юлия Коростылева, Оксана Ковальчук, Леся Леськив, Ирина Маловичко, Вероника Мильчева, Елена Охотская, Дарья Шарипова, Екатерина Зеленская.

С 21 июля по 4 августа Баку (Азербайджан) состоится чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе. За награды будут бороться более 930 спортсменов из 43 стран Европы.В программе чемпионата соревнования по пулевой и стендовой стрельбе среди спортсменов юношеской, юниорской и взрослой возрастных категорий.Отметим, что в рамках турнира в Баку среди молодежи состоится отбор на III Летние Юношеские Олимпийские игры (ЮОИ), которые с 6 по 18 октября 2018 будет принимать Буэнос-Айрес (Аргентина).Виктор Банкин, Роман Бондарук, Егор Чирва, Андрей Кобзарук, Павел Коростылев, Сергей Кулиш, Денис Кушниров, Иван Лоик, Николай Мильчев, Олег Омельчук, Владимир Пастернак, Юрий Сухоруков, Олег Царьков.Светлана Бойкова, Виктория Червякова, Наталья Калныш, Юлия Коростылева, Оксана Ковальчук, Леся Леськив, Ирина Маловичко, Вероника Мильчева, Елена Охотская, Дарья Шарипова, Екатерина Зеленская.

По материалам: НОК Украины