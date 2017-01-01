Сборная Украины завоевала 6 медалей на юниорском ЧМ по пулевой стрельбе

В немецком городе Зуль завершился чемпионат мира по пулевой стрельбе среди юниоров. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 63 стран.Сборная Украины завоевала шесть медалей – три золотых, две серебряных и одну бронзовую и заняла третье место в медальном зачете. Первыми стали китайцы (9-4-8), вторыми – индийцы (3-2-3), четвертыми – россияне (2-2-2), пятыми – немцы (2-1-4), шестыми – финны (2-0-2).

По общему числу наград первые китайцы (21), вторые – индийцы (8), третьи – украинцы и россияне (по 6).

В индивидуальном первенстве Павел Коростылев победил в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м и в скоростной стрельбе с 25 м, стал серебряным призером в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м и бронзовым в стрельбе из стандартного пистолета с 25 м.В командных соревнованиях Павел Коростылев, Максим Городинец и Денис Ворона завоевали золото в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м, а серебро в активе Владиславы Коваль, Анны Ильиной и Виктории Сухоруковой в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 м из трех позиций.