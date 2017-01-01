Немец Райтц победил в стрельбе из малокалиберного пистолета на КМ в Азербайджане; Пастернак - десятый

В Габале (Азербайджан) проходит третий этап Кубка мира по пулевой стрельбе.



Немец Кристиан Райтц победил в финале в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м с мировым рекордом (35 очков). Вторым стал француз Клеман Бессаже (29), третьим - итальянец Рикардо Маццетти (25).



Украинцы в финал не пробились. Лучшим был Владимир Пастернак, занявший в квалификации десятое место. Денис Кушниров – 16-й, Роман Бондарук – 31-й.



Напомним, на проходящем в Азербайджане этапе Кубка мира в активе сборной Украины пока одна награда –



Пулевая стрельба. Кубок мира. Третий этап. Габала (Азербайджан), 10 июня

Мужчины. Пистолет, 25 м

1. Кристиан Райтц (Германия) – 35 - мировой рекорд

2. Клеман Бессаже (Франция) – 29

3. Рикардо Маццетти (Италия) – 25

…

10. Владимир Пастернак (Украина) – 581

16. Денис Кушниров (Украина) – 579

31. Роман Бондарук (Украина) - 565 В Габале (Азербайджан) проходит третий этап Кубка мира по пулевой стрельбе.Немец Кристиан Райтц победил в финале в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м с мировым рекордом (35 очков). Вторым стал француз Клеман Бессаже (29), третьим - итальянец Рикардо Маццетти (25).Украинцы в финал не пробились. Лучшим был Владимир Пастернак, занявший в квалификации десятое место. Денис Кушниров – 16-й, Роман Бондарук – 31-й.Напомним, на проходящем в Азербайджане этапе Кубка мира в активе сборной Украины пока одна награда – золото Олега Омельчука в стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 м.1. Кристиан Райтц (Германия) – 35 - мировой рекорд2. Клеман Бессаже (Франция) – 293. Рикардо Маццетти (Италия) – 2510. Владимир Пастернак (Украина) – 58116. Денис Кушниров (Украина) – 57931. Роман Бондарук (Украина) - 565