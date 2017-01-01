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Немец Райтц победил в стрельбе из малокалиберного пистолета на КМ в Азербайджане; Пастернак - десятый

В Габале (Азербайджан) проходит третий этап Кубка мира по пулевой стрельбе.

В Габале (Азербайджан) проходит третий этап Кубка мира по пулевой стрельбе. 

Немец Кристиан Райтц победил в финале в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м с мировым рекордом (35 очков). Вторым стал француз Клеман Бессаже (29), третьим - итальянец Рикардо Маццетти (25).

Украинцы в финал не пробились. Лучшим был Владимир Пастернак, занявший в квалификации десятое место. Денис Кушниров – 16-й, Роман Бондарук – 31-й.

Напомним, на проходящем в Азербайджане этапе Кубка мира в активе сборной Украины пока одна награда – золото Олега Омельчука в стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 м.

Пулевая стрельба. Кубок мира. Третий этап. Габала (Азербайджан), 10 июня
Мужчины. Пистолет, 25 м
1. Кристиан Райтц (Германия) – 35 - мировой рекорд
2. Клеман Бессаже (Франция) – 29
3. Рикардо Маццетти (Италия) – 25

10. Владимир Пастернак (Украина) – 581
16. Денис Кушниров (Украина) – 579
31. Роман Бондарук (Украина) - 565
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