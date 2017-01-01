Украинские лучники остались без призов на этапе КМ в Анталье

В индивидуальном первенстве у мужчин

В индивидуальном первенстве

В командном первенстве мужская сборная

В командном первенстве у женщин

В миксте

В мужском индивидуальном первенстве

В женском индивидуальном первенстве

В командном первенстве среди мужчин

В командном первенстве у женщин

В миксте

В Анталье (Турция) проходит второй этап Кубка мира по стрельбе из лука. Сборная Украины досрочно завершила свое выступление и не примет участие в розыгрыше наград.Юрий Гавелко в 1/8 финала проиграл испанцу Мигелю Альварино Гарсия (5:6).Во втором круге потерпели поражения: Гергий Иваницкий от француза Ромена Фише (0:6), Алексей Гунбин – от Ойбека Сайдиева из Казахстана (2:6) и Сергей Макаревич – от словенца Дена Хабьяна Малавасича (3:7).у женщин дальше всех прошла Вероника Марченко, проиграв в третьем круге Дипике Кумари из Индии (2:6)Во втором круге стартовали с поражений Катерина Соколенко от россиянки Натальи Эрдыниевой (0:6) и Анастасия Павлова - от Моники Сарен из Индии (3:7). Дарья Павличенко уступила в первом круге эстонке Рине Парнат (5:6).в составе Юрия Гавелко, Сергей Макаревича и Георгия Иваницкого не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв команде Испании (4:5).Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Катерина Соколенко стартовали с победы на командой Испании (5:4), но в четвертьфинале не смогли одолеть команду из Тайваня (0:6).Вероника Марченко и Юрий Гавелко не пробились в ¼ финала, уступив японцам (4:5).в первом круге выбыли из борьбы Богдан Кищак, проиграв словенцу Деяну Ситару (142:146) и Роман Виноградов – американцу Бредену Гелентьену (139:143) .во втором круге завершили выступление Ксения Скляр, проиграв россиянке Александре Савенковой (141:145) и Елена Борисенко, уступив в перестрелке американке Кэссиди Кокс (139:139, 9-10). Виктория Дьякова проиграла в первом круге Парисе Баратхи из Ирана (143:144), а Татьяна Познякова – россиянке Наталье Авдеевой (132:146).украинцы не участвовали.Виктория Дьякова, Ксения Скляр и Елена Борисенко потерпели поражение от итальянок (224:231) и не прошли в четвертьфинал.украинцы не были представлены.Соревнования в Анталье завершатся 11 июня.