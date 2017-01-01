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Украинские лучники остались без призов на этапе КМ в Анталье
Украинские лучники остались без призов на этапе КМ в АнтальеВ Анталье (Турция) проходит второй этап Кубка мира по стрельбе из лука. Сборная Украины досрочно завершила свое выступление и не примет участие в розыгрыше наград.

Классический лук.
В индивидуальном первенстве у мужчин Юрий Гавелко в 1/8 финала проиграл испанцу Мигелю Альварино Гарсия (5:6).
Во втором круге потерпели поражения: Гергий Иваницкий от француза Ромена Фише (0:6), Алексей Гунбин – от Ойбека Сайдиева из Казахстана (2:6) и Сергей Макаревич – от словенца Дена Хабьяна Малавасича (3:7).

В индивидуальном первенстве у женщин дальше всех прошла Вероника Марченко, проиграв в третьем круге Дипике Кумари из Индии (2:6)
Во втором круге стартовали с поражений Катерина Соколенко от россиянки Натальи Эрдыниевой (0:6) и Анастасия Павлова  - от Моники Сарен из Индии (3:7). Дарья Павличенко уступила в первом круге эстонке Рине Парнат (5:6).

В командном первенстве мужская сборная в составе Юрия Гавелко, Сергей Макаревича и Георгия Иваницкого не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв команде Испании (4:5).

В командном первенстве у женщин Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Катерина Соколенко стартовали с победы на командой Испании (5:4), но в четвертьфинале не смогли одолеть команду из Тайваня (0:6).

В миксте Вероника Марченко и Юрий Гавелко не пробились в ¼ финала, уступив японцам (4:5).

Блочный лук
В мужском индивидуальном первенстве в первом круге выбыли из борьбы Богдан Кищак, проиграв словенцу Деяну Ситару (142:146) и Роман Виноградов – американцу Бредену Гелентьену (139:143) .

В женском индивидуальном первенстве во втором круге завершили выступление Ксения Скляр, проиграв россиянке Александре Савенковой (141:145) и Елена Борисенко, уступив в перестрелке американке Кэссиди Кокс (139:139, 9-10). Виктория Дьякова проиграла в первом круге Парисе Баратхи из Ирана (143:144), а Татьяна Познякова – россиянке Наталье Авдеевой (132:146).

В командном первенстве среди мужчин украинцы не участвовали.

В командном первенстве у женщин Виктория Дьякова, Ксения Скляр и Елена Борисенко потерпели поражение от итальянок (224:231) и не прошли в четвертьфинал.

В миксте украинцы не были представлены.

Соревнования в Анталье завершатся 11 июня.
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