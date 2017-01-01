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Олег Омельчук победил в стрельбе из малокалиберного пистолета на этапе КМ в Азербайджане

Олег Омельчук победил в стрельбе из малокалиберного пистолета на этапе КМ в Азербайджане

В Габале (Азербайджан) проходит третий этап Кубка мира по пулевой стрельбе. 

34-летний украинец Олег Омельчук в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 м выиграл квалификацию и победил в финале с результатом 230,4 очка, опередив на 1,9 очка 44-летнего турка Юсуфа Дикеча. Тройку призеров замкнул серб Дамир Микеч (205,5).

Виктор Банкин с третьим результатом в квалификации вышел в финал, где занял восьмое место.

Андрей Склярук завершил выступление в квалификации на 47-м месте.

Пулевая стрельба. Кубок мира. Третий этап. Габала (Азербайджан), 9 июня
Мужчины. Малокалиберый пистолет, 50 м
1. Олег Омельчук (Украина) – 230,4
2. Юсуф Дикеч (Турция) – 228,5
3. Дамир Микеч (Сербия) – 205,5

8. Виктор Банкин (Украина) – 107,3
47. Андрей Склярук (Украина) – 535 (в квалификации)
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