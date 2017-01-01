Олег Омельчук победил в стрельбе из малокалиберного пистолета на этапе КМ в Азербайджане

В Габале (Азербайджан) проходит третий этап Кубка мира по пулевой стрельбе.



34-летний украинец Олег Омельчук в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 м выиграл квалификацию и победил в финале с результатом 230,4 очка, опередив на 1,9 очка 44-летнего турка Юсуфа Дикеча. Тройку призеров замкнул серб Дамир Микеч (205,5).



Виктор Банкин с третьим результатом в квалификации вышел в финал, где занял восьмое место.



Андрей Склярук завершил выступление в квалификации на 47-м месте.



Пулевая стрельба. Кубок мира. Третий этап. Габала (Азербайджан), 9 июня

Мужчины. Малокалиберый пистолет, 50 м

1. Олег Омельчук (Украина) – 230,4

2. Юсуф Дикеч (Турция) – 228,5

3. Дамир Микеч (Сербия) – 205,5

…

8. Виктор Банкин (Украина) – 107,3

47. Андрей Склярук (Украина) – 535 (в квалификации) В Габале (Азербайджан) проходит третий этап Кубка мира по пулевой стрельбе.34-летний украинецв стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 м выиграл квалификацию и победил в финале с результатом 230,4 очка, опередив на 1,9 очка 44-летнего турка Юсуфа Дикеча. Тройку призеров замкнул серб Дамир Микеч (205,5).Виктор Банкин с третьим результатом в квалификации вышел в финал, где занял восьмое место.Андрей Склярук завершил выступление в квалификации на 47-м месте.2. Юсуф Дикеч (Турция) – 228,53. Дамир Микеч (Сербия) – 205,58. Виктор Банкин (Украина) – 107,347. Андрей Склярук (Украина) – 535 (в квалификации)