Серб Стефанович победил на этапе КМ в стрельбе из пневматической винтовки; Царьков - девятый

В Габале (Азербайджан) проходит третий этап Кубка мира по пулевой стрельбе.



У мужчин в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м в финале серб Милютин Стефанович и китаец Яо Юньчон повторили мировой рекорд (по 250,9 очка), установленный россиянином Сергеем Каменским на втором этапе Кубка мира в Мюнхене (Германия) 19 мая 2017 года. Победил в перестрелке серб – 10,0 против 9,6. Бронзовым призером стал венгр Иштван Пени (229,4).



В шаге от выхода в финал соревнований остановился украинец Олег Царьков, заняв в квалификации 9-е место. Сергей Кулиш и Юрий Сухоруков также завершили выступление в квалификации, став 21-м и 45-м соответственно.



Пулевая стрельба. Кубок мира. Третий этап. Габала (Азербайджан). 8 июня

Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м

1. Милютин Стефанович (Сербия) – 250,9 (10,0) – повторение мирового рекорда

2. Яо Юньчон (Китай) – 250,9 (9,6) - повторение мирового рекорда

3. Иштван Пени (Венгрия) – 229,4

…

9. Олег Царьков (Украина) – 625,8 (в квалификации)

21. Сергей Кулиш (Украина) – 624,0

45. Юрий Сухоруков (Украина) – 619,3 В Габале (Азербайджан) проходит третий этап Кубка мира по пулевой стрельбе.У мужчин в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м в финале серб Милютин Стефанович и китаец Яо Юньчон повторили мировой рекорд (по 250,9 очка), установленный россиянином Сергеем Каменским на втором этапе Кубка мира в Мюнхене (Германия) 19 мая 2017 года. Победил в перестрелке серб – 10,0 против 9,6. Бронзовым призером стал венгр Иштван Пени (229,4).В шаге от выхода в финал соревнований остановился украинец Олег Царьков, заняв в квалификации 9-е место. Сергей Кулиш и Юрий Сухоруков также завершили выступление в квалификации, став 21-м и 45-м соответственно.1. Милютин Стефанович (Сербия) – 250,9 (10,0) – повторение мирового рекорда2. Яо Юньчон (Китай) – 250,9 (9,6) - повторение мирового рекорда3. Иштван Пени (Венгрия) – 229,49. Олег Царьков (Украина) – 625,8 (в квалификации)21. Сергей Кулиш (Украина) – 624,045. Юрий Сухоруков (Украина) – 619,3