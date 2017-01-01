На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Елена Костевич – серебряный призер КМ в Мюнхене стрельбе из пневматического пистолета

Елена Костевич – серебряный призер КМ в Мюнхене стрельбе из пневматического пистолета

В Мюнхене (Германия) продолжается второй этап Кубка мира по пулевой стрельбе.

Украинка Елена Костевич в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м выиграла квалификацию, а в финале заняла второе место с результатом 238,3 очка, уступив 2,9 очка гречанке Анне Кокараки, занявшей первое место. Бронзу завоевала китаянка Лин Юмей (217,5).

Две другие украинки в финал не пробились. Юлия Коростылева в квалификации была 72-й, а Полина Конарева – 74-й.

Отметим, что для сборной Украины это уже вторая награда в Мюнхене. Ранее Павел Коростылев стал победителем в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м с юниорским мировым рекордом.

Пулевая стрельба. Кубок мира. Второй этап. Мюнхен (Германия), 23 мая
Женщины. Пистолет, 10 м
1. Анна Коракаки (Греция) – 241,2
2. Елена Костевич (Украина) – 238,3
3. Лин Юмей (Китай) – 217,5

72. Юлия Коростылева (Украина) – 372 ( в квалификации)
74. Полина Конарева (Украина) – 372
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Елена Костевич победила на турнире по пулевой стрельбе в Мюнхене
Костевич – пятая в стрельбе из пневматического пистолета на этапе КМ в Мюнхене
Елена Костевич - пятая на этапе КМ в Мюнхене в стрельбе из малокалиберного пистолета
Елена Костевич – пятая в стрельбе из пистолета на этапе КМ в Мюнхене
Костевич – пятая в стрельбе из пневматического пистолета на этапе КМ в Мюнхене
Елена Костевич – пятая в стрельбе из пнематического пистолета на этапе КМ в Азербайджане
Европейские игры. Елена Костевич – четвертая в стрельбе из пневматического пистолета
Павел Коростылев победил на КМ в стрельбе из пневматического пистолета с юниорским рекордом мира
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Елена Костевич – серебряный призер КМ в Мюнхене стрельбе из пневматического пистолета
Павел Коростылев победил на КМ в стрельбе из пневматического пистолета с юниорским рекордом мира
Елена Костевич - пятая на этапе КМ в Мюнхене в стрельбе из малокалиберного пистолета
Южнокореец Чжин победил на этапе КМ в стрельбе из пистолета с мировым рекордом; Омельчук - шестой
Елена Костевич получила награду лучшей спортсменки марта в Украине

Последние новости спорта

15:54 Елена Костевич – серебряный призер КМ в Мюнхене стрельбе из пневматического пистолета 42 | Стрельба / Главные новости спорта

13:00 Павел Коростылев победил на КМ в стрельбе из пневматического пистолета с юниорским рекордом мира 118 | Стрельба / Главные новости спорта

12:26 Команда Устинова начала переговоры о бое с Окендо 139 | Бокс

11:57 WBA подтвердила, что Шэннон Бриггс провалил допинг-тест 166 | Бокс

11:29 Ники Хэйден скончался после ДТП 721 | Мотогонки / Главные новости спорта

10:19 Джошуа: Возьмите меня в андеркард боя Мейвезер — Макгрегор 202 | Бокс

10:10 Мейвезер: Макгрегор подписал контракт? Я свяжусь с командой, и мы все обсудим 183 | Бокс

09:29 НБА. Финал Востока. «Голден Стэйт» одержал четвертую победу над «Сан-Антонио» и вышел в финал плей-офф 148 | Баскетбол

09:05 НХЛ. Финал Запада. «Нэшвилл» обыграл «Анахайм» и стал первым финалистом Кубка Стэнли 193 | Хоккей

19:04 Украинцы завоевали 11 наград на первом этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ 359 | Гребля

Все новости

ФОТО

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

Джошуа готовится к бою с Кличко (Фото)

ВИДЕО

ЧМ по хоккею-2017. Канада - Швеция: обзор финального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Россия – Финляндия : обзор матча за бронзу (Видео)

Теренс Кроуфорд досрочно победил Феликса Диаса (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Швеция – Финляндия: видео обзор полуфинального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Канада – Россия: видео обзор полуфинального матча (Видео)

Тони Белью об Александре Усике (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Россия – Чехия: видеообзор четвертьфинального матча





Топ-новости недели

Елена Костевич – серебряный призер КМ в Мюнхене стрельбе из пневматического пистолета
Павел Коростылев победил на КМ в стрельбе из пневматического пистолета с юниорским рекордом мира
Ники Хэйден скончался после ДТП
Рейтинг WTA. Свитолина установила национальный рекорд, став шестой ракеткой мира
ЧМ по хоккею-2017. Сборная Швеции стала чемпионом мира, одолев по буллитам команду Канады








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2017 (410)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги