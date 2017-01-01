Елена Костевич – серебряный призер КМ в Мюнхене стрельбе из пневматического пистолета

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13:00 Павел Коростылев победил на КМ в стрельбе из пневматического пистолета с юниорским рекордом мира 118 | Стрельба / Главные новости спорта

12:26 Команда Устинова начала переговоры о бое с Окендо 139 | Бокс

11:57 WBA подтвердила, что Шэннон Бриггс провалил допинг-тест 166 | Бокс

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10:10 Мейвезер: Макгрегор подписал контракт? Я свяжусь с командой, и мы все обсудим 183 | Бокс

09:29 НБА. Финал Востока. «Голден Стэйт» одержал четвертую победу над «Сан-Антонио» и вышел в финал плей-офф 148 | Баскетбол

09:05 НХЛ. Финал Запада. «Нэшвилл» обыграл «Анахайм» и стал первым финалистом Кубка Стэнли 193 | Хоккей