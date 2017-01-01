Павел Коростылев победил на КМ в стрельбе из пневматического пистолета с юниорским рекордом мира

В Мюнхене (Германия) продолжается второй этап Кубка мира по пулевой стрельбе.



Украинец Павел Коростылёв в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м с четвертым результатом в квалификации вышел в финал, где победил с юниорским рекордом мира – 240,9 очка. На пути к высшей ступени пьедестала почета украинец обошел именитых соперников – экс-чемпиона мира японца Томоюки Мацуду (238,7) и четырехкратного олимпийского чемпиона Чжонго Чжина из Южной Кореи (218,4).



Олег Омельчук в квалификации был вторым, а в финале занял 7-е место (136,2). Денис Кушниров в финал не пробился, заняв в квалификации 46-е место (574).



Пулевая стрельба. Кубок мира. Второй этап. Мюнхен (Германия), 22 мая

Мужчины. Пневматический пистолет, 10 м

1. Павел Коростылёв (Украина) – 240,9 очка - юниорский рекорд мира

2. Томоюки Мацуда (Япония) – 238,7

3. Чжонго Чжин (Южная Корея) – 218,4

…

7. Олег Омельчук (Украина) – 136,2

46. Денис Кушниров (Украина) – 574 (в квалификации)



В Мюнхене (Германия) продолжается второй этап Кубка мира по пулевой стрельбе.Украинецв стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м с четвертым результатом в квалификации вышел в финал, где победил с юниорским рекордом мира – 240,9 очка. На пути к высшей ступени пьедестала почета украинец обошел именитых соперников – экс-чемпиона мира японца Томоюки Мацуду (238,7) и четырехкратного олимпийского чемпиона Чжонго Чжина из Южной Кореи (218,4).Олег Омельчук в квалификации был вторым, а в финале занял 7-е место (136,2). Денис Кушниров в финал не пробился, заняв в квалификации 46-е место (574).2. Томоюки Мацуда (Япония) – 238,73. Чжонго Чжин (Южная Корея) – 218,47. Олег Омельчук (Украина) – 136,246. Денис Кушниров (Украина) – 574 (в квалификации)