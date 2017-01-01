Елена Костевич - пятая на этапе КМ в Мюнхене в стрельбе из малокалиберного пистолета

Сегодня, 20 мая, в Мюнхене (Германия) проходит второй этап Кубка мира по пулевой стрельбе.



В стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 украинка Елена Костевич с третьим результатом в квалификации вышла в финал, где заняла пятое место.



Победила китаянка Чжан Цзинцзин, опередив болгарку Антуанету Боневу и гречанку Анну Коракаки.



Украинки Катерина Зеленская и Юлия Коростылева в финал не пробились, заняв в квалификации 69-е и 76-е места соответственно.



Пулевая стрельба. Кубок мира. Второй этап. Мюнхен (Германия), 20 мая

Женщины. Малокалиберныйс пистолет, 25 м

1. Чжан Цзинцзин (Китай) – 36

2. Антуанета Бонева (Болгария) – 34

3. Анна Коракаки (Греция) – 26

…

5. Елена Костевич (Украина) - 20

69. Катерина Зеленская (Украина) – 561 ( в квалификации)

76. Юлия Коростылева (Украина) - 557



Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м

1. Лаура Илие (Румыния) – 250,2

2. Габриэла Вогнарова (Чехия) – 246,5

3. Армина Садегиан (Иран) – 227,1

…

33. Мария Войцеховская (Украина) – 415,8 (в квалификации)

51. Наталия Калныш (Украина) – 414,1

66. Ольга Голубченко (Украина) – 412,5 Сегодня, 20 мая, в Мюнхене (Германия) проходит второй этап Кубка мира по пулевой стрельбе.В стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 украинка Елена Костевич с третьим результатом в квалификации вышла в финал, где заняла пятое место.Победила китаянка Чжан Цзинцзин, опередив болгарку Антуанету Боневу и гречанку Анну Коракаки.Украинки Катерина Зеленская и Юлия Коростылева в финал не пробились, заняв в квалификации 69-е и 76-е места соответственно.1. Чжан Цзинцзин (Китай) – 362. Антуанета Бонева (Болгария) – 343. Анна Коракаки (Греция) – 265. Елена Костевич (Украина) - 2069. Катерина Зеленская (Украина) – 561 ( в квалификации)76. Юлия Коростылева (Украина) - 5571. Лаура Илие (Румыния) – 250,22. Габриэла Вогнарова (Чехия) – 246,53. Армина Садегиан (Иран) – 227,133. Мария Войцеховская (Украина) – 415,8 (в квалификации)51. Наталия Калныш (Украина) – 414,166. Ольга Голубченко (Украина) – 412,5