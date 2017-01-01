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Южнокореец Чжин победил на этапе КМ в стрельбе из пистолета с мировым рекордом; Омельчук - шестой
Южнокореец Чжин победил на этапе КМ в стрельбе из пистолета с мировым рекордом; Омельчук - шестой Сегодня, 20 мая, в Мюнхене (Германия) продолжается второй этап Кубка мира по пулевой стрельбе.

В стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 м украинец Олег Омельчук с восьмым результатом в квалификации вышел в финал, где занял шестое место (151,1 балла).  
Победил с мировым рекордом южнокореец Чжонго Чжин – 230,5 балла. Серебряным призером стал португалец Жоао Кошта (228,3), бронзовым - серб Дмитрий Гргич (209,0).

Украинцы Виктор Банкин и Александр Петров в финальный раунд соревнований не пробились, заняв в квалификации 16-е и 56-е места соответственно.

Пулевая стрельба. Кубок мира. Второй этап. Мюнхен (Германия), 20 мая
Мужчины. Малокалиберный пистолет, 50 м
1. Чжонго Чжин (Южная Корея) – 230,5 – мировой рекорд
2. Жоао Кошта (Португалия) – 228,3
3. Дмитрий Гргич (Сербия) – 209,0

6. Олег Омельчук (Украина) – 151,1
16. Виктор Банкин (Украина) – 555
56. Александр Петров (Украина) - 539

Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м
1. Сергей Каменский (Россия) – 250,9 (рекорд мира)
2. Владимир Масленников (Россия) – 250,4
3. Виталий Бубнович (Беларусь) – 228,9

47. Сергей Кулиш (Украина) – 623,7 (в квалификации)
49. Олег Царьков (Украина) – 623,5
93. Юрий Сухоруков (Украина) – 615,5
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