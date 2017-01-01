Южнокореец Чжин победил на этапе КМ в стрельбе из пистолета с мировым рекордом; Омельчук - шестой

Сегодня, 20 мая, в Мюнхене (Германия) продолжается второй этап Кубка мира по пулевой стрельбе.



В стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 м украинец Олег Омельчук с восьмым результатом в квалификации вышел в финал, где занял шестое место (151,1 балла).

Победил с мировым рекордом южнокореец Чжонго Чжин – 230,5 балла. Серебряным призером стал португалец Жоао Кошта (228,3), бронзовым - серб Дмитрий Гргич (209,0).



Украинцы Виктор Банкин и Александр Петров в финальный раунд соревнований не пробились, заняв в квалификации 16-е и 56-е места соответственно.



Пулевая стрельба. Кубок мира. Второй этап. Мюнхен (Германия), 20 мая

Мужчины. Малокалиберный пистолет, 50 м

1. Чжонго Чжин (Южная Корея) – 230,5 – мировой рекорд

2. Жоао Кошта (Португалия) – 228,3

3. Дмитрий Гргич (Сербия) – 209,0

…

6. Олег Омельчук (Украина) – 151,1

16. Виктор Банкин (Украина) – 555

56. Александр Петров (Украина) - 539



Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м

1. Сергей Каменский (Россия) – 250,9 (рекорд мира)

2. Владимир Масленников (Россия) – 250,4

3. Виталий Бубнович (Беларусь) – 228,9

…

47. Сергей Кулиш (Украина) – 623,7 (в квалификации)

49. Олег Царьков (Украина) – 623,5

93. Юрий Сухоруков (Украина) – 615,5 Сегодня, 20 мая, в Мюнхене (Германия) продолжается второй этап Кубка мира по пулевой стрельбе.В стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 м украинец Олег Омельчук с восьмым результатом в квалификации вышел в финал, где занял шестое место (151,1 балла).Победил с мировым рекордом южнокореец Чжонго Чжин – 230,5 балла. Серебряным призером стал португалец Жоао Кошта (228,3), бронзовым - серб Дмитрий Гргич (209,0).Украинцы Виктор Банкин и Александр Петров в финальный раунд соревнований не пробились, заняв в квалификации 16-е и 56-е места соответственно.1. Чжонго Чжин (Южная Корея) – 230,5 – мировой рекорд2. Жоао Кошта (Португалия) – 228,33. Дмитрий Гргич (Сербия) – 209,06. Олег Омельчук (Украина) – 151,116. Виктор Банкин (Украина) – 55556. Александр Петров (Украина) - 5391. Сергей Каменский (Россия) – 250,9 (рекорд мира)2. Владимир Масленников (Россия) – 250,43. Виталий Бубнович (Беларусь) – 228,947. Сергей Кулиш (Украина) – 623,7 (в квалификации)49. Олег Царьков (Украина) – 623,593. Юрий Сухоруков (Украина) – 615,5