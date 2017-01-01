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Елена Костевич получила награду лучшей спортсменки марта в Украине

Елена Костевич получила награду лучшей спортсменки марта в Украине

В Олимпийском доме состоялось традиционное чествование лучшего спортсмена и тренера месяца в Украине. Заслуженные награды и денежные премии из рук президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки получили лауреаты спортивного марта: самая титулованная украинская представительница пулевой стрельбы Елена Костевич и ее наставник Игорь Черединов, сообщает НОК Украины.

Напомним, высокого признания НОК олимпийская чемпионка Афин-2004, двукратный бронзовый призер Игр в Лондоне-2012 удостоена благодаря высокому достижению на чемпионате Европы в словенском Мариборе. На счету Елены «серебро» (пневматический пистолет, 10 метров). В финале наш опытный стрелок уступила только победительнице этого чемпионата Европы Зоране Арунович, которая завершила свое выступление с мировым рекордом.

«Приятно отметить, что Елена - действительно профессионал своего дела, преданный любимому делу, мудрая и целеустремленная спортсменка. Убежден, впереди еще много свершений и побед! Хочу искренне пожелать, чтобы мечты, которые не осуществились в бразильском Рио-де-Жанейро, были реализованы в японском Токио-2020», - сказал во время награждения Сергей Бубка.

Главный олимпиец Украины поздравил с признанием личного тренера Елены. «Игорь Борисович – талантливый наставник, у которого прекрасное взаимопонимание с Еленой, а их тандем успешно действует уже около 20 лет. Ярким подтверждением эффективного сотрудничества служат блестящие достижения нашей сегодняшней героини», - сказал он.

Руководитель НОК выразил искренние слова благодарности Федерации стрельбы Украины во главе с ее президентом Олегом Волковым. Он также поблагодарил за содействие в воспитании нашей героини физкультурно-спортивное общество «Динамо», лично присутствующего Виктора Коржа.

В свою очередь, лауреаты спортивного апреля поблагодарили Национальный олимпийский комитет Украины и лично Сергея Бубку за высокое признание и постоянную поддержку.

«Очень благодарна Олимпийскому комитету и Сергею Назаровичу за высокую оценку моих результатов. Я ждала эту награду почти пять лет, поэтому безгранично рада получить ее сегодня. Хочу также поблагодарить Черниговское отделение НОК за постоянную поддержку. Будем работать дальше и идти к новым свершениям», - сказала Елена Костевич.

Поблагодарив за награду, Игорь Черединов добавил: «Чемпионат Европы ознаменовал не только начало нового сезона, но и начало нового олимпийского цикла. Мы уже начали целенаправленную подготовку к Токио-2020».

«Елена – пример спортсменки, которая несмотря на результаты, всегда достигает своей цели. Очень благодарен, что НОК, не смотря на сложную ситуацию в стране, продолжает поддерживать и чествовать украинских спортсменов», - сказал Игорь Волков.

Виктор Корж поблагодарил лучшую спортсменку апреля за отличное выступление на чемпионате Европы: «Она в очередной раз продемонстрировала высокое мастерство, жажду к победе и профессионализм, сделав хороший подарок украинским болельщикам».

Для Костевич это четвертое высокое признание НОК. Звания лучшей спортсменки она удостаивалась в мае-2011, а также в феврале и октябре 2012 года.
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