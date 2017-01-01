Елена Костевич - лучшая спортсменка Украины в марте

Самая титулованная украинская представительница пулевой стрельбыпризнана Национальным олимпийским комитетом лучшей спортсменкой первого весеннего месяца в Украине. Ее личный наставник Игорь Черединов назван лучшим тренером марта, сообщает пресс-служба НОК Украины.Экспертная комиссия НОК отметила высокие достижения наших стрелков на чемпионате Европы в словенском Мариборе. Обладателями серебряных наград стали Елена Костевич (пневматический пистолет, 10 метров) и Олег Царьков (пневматическая винтовка, 10 метров). Эти медали стали самыми высокими наградами среди украинских спортсменов в олимпийских номерах программы (среди взрослых).После детального анализа выступлений спортсменов и с учетом детальных консультаций с Федерацией стрельбы Украины, комментариев тренерского состава сборной Украины по стрельбе Экспертная комиссия приняла решение признать лучшей спортсменкой месяца Елену Костевич.Отметим, что на пути к финалу в Мариборе наша Олимпийская чемпионка, двукратный бронзовый призер Игр лишила возможности бороться за призовые места известную спортсменку из Греции, Олимпийскую чемпионку и призера Игр-2016 Анну Коракаки. В финале Елена Костевич уступила только победительнице этого чемпионата Европы Зоране Арунович, которая завершила свое выступление с мировым рекордом.Для Костевич это четвертое высокое признание НОК. Звание лучшей спортсменки она получала в мае-2011, а также в феврале и октябре 2012 года.