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Украинцы завоевали комплект наград на чемпионате Европы по стрельбе из лука

Украинцы завоевали комплект наград на чемпионате Европы по стрельбе из лука

В Виттеле (Франция) завершился чемпионат Европы по стрельбе из классического и блочного лука в помещении. Украинцы принимали участие только в соревнованиях по стрельбе из классического лука и завоевали комплект наград - одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую.

Чемпионкой Европы стала Вероника Марченко.  В финале она разгромила россиянку Евгению Тимофееву со счетом 6:0. Тройку призеров замкнула француженка Ангелина Коэнде, победившая в матче за бронзу украинку Лидию Сиченикову - 6:4.

В командных соревнованиях Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Лидия Сиченикова стали бронзовыми призерами, не оставив шансов россиянкам – 6:0. Золото завоевали польки, победившие в финале француженок – 6:2.

Украинские юниоры Антон Комар, Никита Кравчук и Сергей Розкидный в командном первенстве стали серебряными призерами, уступив в финале команде Франции – 1:5. Бронза в активе россиян, победивших поляков – 6:2.

Мужская сборная Украины по стрельбе из классического лука в составе Юрия Гавелко, Сергея Макаревича и Никиты Шишкина остановилась в шаге от пьедестала, проиграв в бронзовом поединке россиянам – 1:5.

Стрельба из лука. Чемпионат Европы. Виттель (Франция) – 5-12 марта.
Классический лук. Женщины. Индивидуальное первенство.
1. Вероника Марченко (Украина)
2. Евгения Тимофеева (Россия)
3. Ангелина Коэнде (Франция)
4. Лидия СИЧЕНИКОВА (Украина)

6-16. Анастасия Павлова (Украина)

Команды
1. Польша
2. Франция
3. УКРАИНА (Вероника Марченко, Анастасия Павлова, Лидия Сиченикова)

Классический лук. Мужчины. Индивидуальное первенство.
1. Давид Паскуалуччи (Италия)
2. Дан Олару (Молдова
3. Жан-Шарль Валладонт (Франция)

6-8. Сергей Макаревич (Украина)
9-16. Юрий Гавелко (Украина)
17-29. Никита Шишкин (Украина)

Команды
1. Италия
2. Франция
3. Россия
4. УКРАИНА (Юрий Гавелко, Сергей Макаревич, Никита Шишкин)

Классический лук. Юниоры. Индивидуальное первенство.
1. Эрдал Мерик Дал (Турция)
2. Томас Широ (Франция)
3. Томас Коэниг (Франция)

9-16. Антон Комар и Никита Кравчук (оба - Украина)
17-32. Сергей Розкидный (Украина)

Команды
1. Франция
2. УКРАИНА (Антон Комар, Никита Кравчук, Сергей Розкидный)
3. Россия

Классический лук. Юниорки. Индивидуальное первенство.
1. Татьяна Андреоли (Италия)
2. Бриони Питман (Великобритания)
3. Виктория Харитонова (Россия)

5-6. Соломия Трапезникова (Украина)
9-16. Катерина Мазорчук и Елена Онуфрийчук (обе - Украина)

Команды
1. Италия
2. Россия
3. Великобритания

5. УКРАИНА (Катерина Мазорчук, Елена Онуфрийчук, Соломия Трапезникова)
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