Украинские пистолетчики - серебряные призеры чемпионата Европы в командном турнире

Стрельба пулевая. Чемпионат Европы. Марибор (Словения), 10 марта



В Мариборе (Словения) проходит чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия.В стрельбе из пистолета с 10 м украинцы Павел Коростылев, Виктор Банкин и Олег Омельчук в командном турнире завоевали серебро с результатом 1728 очков. Победили россияне (1734), бронзу взяли сербы (1727).В личном первенстве с мировым рекордом победил немец Кристиан Райтц (241,6).Украинцы в финал не пробились. В квалификации Виктор Банкин был 10-м, Павел Коростылев – 11-м, Олег Омельчук – 25-м.У женщин в стрельбе из винтовки с 10 м золото в личном первенстве завоевала хорватка Снежана Пейчич с рекордом Европы (249,1), в командном турнире - сборная России.Украинки Мария Войцеховская, Светлана Огер и Наталия Калныш в командных соревнованиях заняли 19-е место. В личном первенстве ни одной украинке не удалось пробиться в финал.1. Кристиан Райтц (Германия) – 241,6 – мировой рекорд, рекорд Европы2. Дамир Микеч (Сербия) – 241,43. Исмаил Келеш (Турция) – 220,710. Виктор Банкин (Украина) - 57711. Павел Коростылев (Украина) – 57725. Олег Омельчук (Украина) - 5741. Россия – 17343. Сербия – 1727.1. Снежана Пейчич (Хорватия) – 249,1 - рекорд Европы2. Стина Нильсен (Дания) – 247,83. Дарья Вдовина (Россия) – 224,135. Мария Войцеховская (Украина) – 412,965. Светлана Огер (Украина) – 408,466. Наталия Калныш (Украина) – 408,21. Россия– 1251,52. Хорватия – 1245,33. Чехия – 1244,219. УКРАИНА (Мария Войцеховская, Светлана Огер, Наталия Калныш) – 1229,5