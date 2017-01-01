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Украинские пистолетчики - серебряные призеры чемпионата Европы в командном турнире
Украинские пистолетчики - серебряные призеры чемпионата Европы в командном турниреВ Мариборе (Словения) проходит чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия.

В стрельбе из пистолета с 10 м украинцы Павел Коростылев, Виктор Банкин и Олег Омельчук в командном турнире завоевали серебро с результатом 1728 очков. Победили россияне (1734), бронзу взяли сербы (1727).

В личном первенстве с мировым рекордом победил немец Кристиан Райтц (241,6).
Украинцы в финал не пробились. В квалификации Виктор Банкин был 10-м, Павел Коростылев – 11-м, Олег Омельчук – 25-м.
 
У женщин в  стрельбе из винтовки с 10 м золото в личном первенстве завоевала хорватка Снежана Пейчич с рекордом Европы (249,1), в командном турнире - сборная России.
Украинки Мария Войцеховская, Светлана Огер и Наталия Калныш в командных соревнованиях заняли 19-е место. В личном первенстве ни одной украинке не удалось пробиться в финал.

Стрельба пулевая. Чемпионат Европы. Марибор (Словения), 10 марта
Мужчины. Пистолет, 10 м. Личное первенство.
1. Кристиан Райтц (Германия) – 241,6 – мировой рекорд, рекорд Европы
2. Дамир Микеч (Сербия) – 241,4
3. Исмаил Келеш (Турция) – 220,7

10. Виктор Банкин (Украина) - 577
11. Павел Коростылев (Украина) – 577
25. Олег Омельчук (Украина) - 574

Команды
1. Россия  – 1734
2. Украина (Павел Коростылев, Виктор Банкин, Олег Омельчук) – 1728
3. Сербия – 1727.

Женщины. Винтовка, 10 м. Личное первенство.
1. Снежана Пейчич (Хорватия) – 249,1 - рекорд Европы
2. Стина Нильсен (Дания) – 247,8
3. Дарья Вдовина (Россия) – 224,1

35. Мария Войцеховская (Украина) – 412,9
65. Светлана Огер (Украина) – 408,4
66. Наталия Калныш (Украина) – 408,2

Команды
1. Россия– 1251,5
2. Хорватия – 1245,3
3. Чехия – 1244,2

19. УКРАИНА (Мария Войцеховская, Светлана Огер, Наталия Калныш) – 1229,5
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