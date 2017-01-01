Украинские лучники поборются за золото и бронзу чемпионата Европы во Франции

В Виттеле (Франция) проходит чемпионат Европы по стрельбе из классического и блочного лука в помещении.У женщин в индивидуальном первенстве по стрельбе из классического лукавышла в финал, победив поочередно француженку Тифани Бланкарт (6:0), польку Виолету Майсор (6:2) и француженку Ангелину Коэндет (6:2). За золото Марченко сразится с россиянкой Евгенией Тимофеевой.в полуфинале уступила Тимофеевой (2:6) и за бронзу поспорит с Коэндет.Еще одна украинка -выбыла из борьбы в 1/8 финала, уступив на тай-брейке турчанке Бегунхан Унсал (5:6).У мужчин в индивидуальном первенстве дальше всех прошел– в ¼ финала он проиграл Дану Олару из Молдовы (0:6), который в итоге стал финалистом и поспорит за золото с итальянцем Давидом Паскуалуччи.выбыл из борьбы в 1/8 финала, ав 1/16 финала.В индивидуальном первенстве победители и призеры определятся в воскресенье, 12 марта.В командных соревнованиях женщин по стрельбе из классического лука украинки Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Лидия Сиченикова в квалификации завоевали прямую путевку в полуфинал, где потерпели поражение от француженок (0:6).В бронзовом финале соперницами украинок будут россиянки, проигравшие в полуфинале полькам (3:5).Золото и серебро континентального первенства разыграют сборные Франции и Польши.Мужская сборная Украины по стрельбе из классического лука в составе Юрия Гавелко, Сергея Макаревича и Никиты Шишкина в четвертьфинале командного турнира разгромила турок (6:0), а в полуфинале уступила итальянцам (3:5) и теперь сразится за бронзу с россиянами, которые в полуфинале уступили французам (4:5). В финале встретятся Франция и Италия.Украинские юниоры Антон Комар, Никита Кравчук и Сергей Розкидный в командном первенстве по стрельбе из классического лука в полуфинале одержали победу над сверстниками из Германии (6:2) и в финале сразятся за золото с командой Франции.Украинские юниорки Катерина Мазорчук, Елена Онуфрийчук и Соломия Трапезникова в командном турнире завершили выступление в ¼ финала , проиграв соперницам из Польши (3:5).Финалы и матчи за бронзу в командных турнирах состоялся в субботу, 11 марта.