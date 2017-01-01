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Украинские лучники поборются за золото и бронзу чемпионата Европы во Франции

Вероника Марченко

В Виттеле (Франция) проходит чемпионат Европы по стрельбе из классического и блочного лука в помещении.

У женщин в индивидуальном первенстве по стрельбе из классического лука Вероника Марченко вышла в финал, победив поочередно француженку Тифани Бланкарт (6:0), польку Виолету Майсор (6:2) и француженку Ангелину Коэндет (6:2). За золото Марченко сразится с россиянкой Евгенией Тимофеевой.
Лидия Сиченикова в полуфинале уступила Тимофеевой (2:6) и за бронзу поспорит с Коэндет.
Еще одна украинка - Анастасия Павлова выбыла из борьбы в 1/8 финала, уступив на тай-брейке турчанке Бегунхан Унсал (5:6).

У мужчин в индивидуальном первенстве дальше всех прошел Сергей Макаревич – в ¼ финала он проиграл Дану Олару из Молдовы (0:6), который в итоге стал финалистом и поспорит за золото с итальянцем Давидом Паскуалуччи. Юрий Гавелко выбыл из борьбы в 1/8 финала, а Никита Шишкин в 1/16 финала.

В индивидуальном первенстве победители и призеры определятся в воскресенье, 12 марта.

В командных соревнованиях женщин по стрельбе из классического лука украинки Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Лидия Сиченикова в квалификации завоевали прямую путевку в полуфинал, где потерпели поражение от  француженок (0:6).
В бронзовом финале соперницами украинок будут россиянки, проигравшие в полуфинале полькам (3:5).
Золото и серебро континентального первенства разыграют сборные Франции и Польши.

Мужская сборная Украины по стрельбе из классического лука в составе Юрия Гавелко, Сергея Макаревича и Никиты Шишкина в четвертьфинале командного турнира разгромила турок (6:0), а в полуфинале уступила итальянцам (3:5) и теперь сразится за бронзу с россиянами, которые в полуфинале уступили французам (4:5).  В финале встретятся Франция и Италия.

Украинские юниоры Антон Комар, Никита Кравчук и Сергей Розкидный в командном первенстве по стрельбе из классического лука в полуфинале одержали победу над сверстниками из Германии (6:2) и в финале сразятся за золото с командой Франции.

Украинские юниорки Катерина Мазорчук, Елена Онуфрийчук и Соломия Трапезникова в командном турнире завершили выступление в ¼ финала , проиграв соперницам из Польши (3:5).

Финалы и матчи за бронзу в командных турнирах состоялся в субботу, 11 марта.
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