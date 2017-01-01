ISSF утвердил рекомендации по гендерному балансу на соревнованиях стрелков на ОИ-2020

Исполнительный комитет Международной федерации стрельбы (ISSF) утвердил рекомендации Международному олимпийскому комитету по изменению программы на Олимпийских играх в Токио 2020 года с учетом гендерного баланса, сообщается на официальном сайте федерации.По итогам двухлетнего исследования было рекомендовано заменить мужской дубль-трап соревнованием смешанных команд в трапе, мужскую стрельбу из винтовки с дистанции 50 метров - соревнованием смешанных команд по стрельбе из винтовки с дистанции 10 метров, а мужскую стрельбу из пистолета с дистанции 50 метров – на турнир смешанных команд по стрельбе из пистолета с дистанции 10 метров. Предложение было разработано, в том числе, с учетом сохранения паритета по видам оружия.Рекомендации будут направлены в МОК до 28 февраля – дэдлайн, который установлен международным федерациям для подачи предложений по программе Игр-2020. Следом его рассмотрит программная комиссия МОК, а уже летом исполнительный комитет МОК примет решение по стрелковой программе на Играх в Токио.