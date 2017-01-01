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Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ завоевала 4 медали на ЧЕ в Пловдиве

Мария Кичасова / Анастасия Горлова

Сегодня, 16 июля, в Пловдиве (Болгария) завершился чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ. Было разыграно 27 комплектов наград. Сборная Украины завоевала четыре медали – одну золотую и три бронзовых.

Чемпионками Европы стали Мария Кичасова и Анастасия Горлова в байдарке двойке на дистанции 200 м с результатом 36,527 секунды. Украинки опередили спортсменок из Португалии на 0,250 секунды и полек на 0,590.

В байдарке-четверке на 500 м Мария Кичасова, Анастасия Тодорова, Мария Повх и Инна Грищун завоевали бронзу (1.31,624). Победил венгерский экипаж (1.30,724), опередив полек на 0,824 секунды и украинок на 0,9 секунды.

Иван Семыкин и Игорь Трунов в байдарке-двойке на дистанции 500 м финишировал третьими (1.28,004). Золото завоевали венгры Бенс Надас / Сандор Тотка (1.26,500), серебряными призерами стали сербы Деян Паджик / Эрвин Холперт (1.27,616).

Бронзовые медали завоевали Дмитрий Янчук и Тарас Мищук в соревновании каноэ-двоек на дистанции 500 м (1.38,956). Чемпионами Европы стали россияне Виктор Мелантьев и Иван Штыль (1.36,264), серебро в активе румынских гребцов Леонида Карпа и Виктора Михалачи (1.37,368).

В общекомандном зачете сборная Украины заняла 8-е место. Уверенно победила команда Венгрии (10-3-3), вторые – немцы (6-1-3), третьи – россияне (3-3-4), четвертые – чехи (2-1-0), пятые – поляки (1-4-4), шестые – португальцы (1-2-0), седьмые – испанцы (1-1-1).

По общему числу наград первые – венгры (16), вторые – россияне и немцы (по 10), украинцы – шестые (4).

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат Европы. Пловдив (Болгария). 14-16 июля.
Женщины. 200 м. Байдарка-двойка.
1. Мария Кичасова / Анастасия Голова (Украина) – 36,527
2. Джоана Васконселас / Франсиска Лайа (Португалия) – 36,777
3. Доминика Влодарчик / Катаржина Колодзиевчик (Польша) – 37,117

Женщины. 500 м. Байдарка-четверка.
1. Венгрия (Дора Лусс, Тамара Такакс, Эрика Медвекзки, Нинетта Вад) – 1.30,724
2. Польша (Доминика Влодарчик, Беата Миколайчик, Анна Пулавска, Катаржина Колодзиевчик) – 1.31,596
3. УКРАИНА (Мария Кичасова, Анастасия Тодорова, Мария Повх, Инна Грищун) – 1.31,624

Мужчины. 500 м. Каноэ-двойка.
1. Виктор Мелантьев / Иван Штыль (Россия) – 1.36,264
2. Леонид Карп / Виктор Михалачи (Румыния) – 1.37,368
3. Дмитрий Янчук / Тарас Мищук (Украина) – 1.38,956

Мужчины. 500 м. Байдарка-двойка.
1. Бенс Надас / Сандор Тотка (Венгрия) – 1.26,500
2. Деян Паджик / Эрвин Холперт (Сербия) – 1.27,616
3. Иван Семыкин / Игорь Трунов (Украина) – 1.28,004
 



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