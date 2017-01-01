Дмитрий Янчук и Людмила Лузан – бронзовые призеры венгерского КМ в гребле на каноэ-одиночке в миксте

Вчера, 28 мая, в Сегеде (Венгрия) программа второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ завершилась эстафетами смешанных команд 6х500 м.
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