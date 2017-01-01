Дмитрий Янчук и Тарас Мищук - серебряные призеры в каноэ-двойке на этапе КМ в Венгрии

В Сегеде (Венгрия) проходит заключительный день второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.
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