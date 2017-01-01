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Украинские параканоисты завоевали три медали на этапе КМ в Венгрии

Украинские параканоисты завоевали три медали на этапе КМ в Венгрии. Фото canoe.in.ua

В Сегеде (Венгрия) проходит второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Украинские параканоисты завоевали три медали  - две золотых и одну бронзовую.

Наталья Лагутенко стала обладательницей двух медалей. Украинка победила в классе VL-2 на дистанции 200 м с результатом 1 минута 3,244 секунды, опередив россиянку Надежду Андрееву (1.04,044) и итальянку Веронику Сильвию Билью (1.11,036).  

В классе KL-2 на дистанции 200 м Лагутенко стала бронзовым  призером - 57,463. Победила здесь россиянка Надежда Андреева (53,633), второй стала израильтянка Паскаль Рейчел Беркович (57,063).

Сергей Емельянов (класс КL3) завоевал золото на дистанции 200 м (39,254), опередив двух россиян - Леонида Круглова (39,808) и Артема Воронкова (40,262).
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