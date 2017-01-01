25 спортсменов представят Украину на чемпионате Европы по академической гребле

26 мая в Рачице (Чехиия) стартует чемпионат Европы по академической гребле.



За престижные награды будут бороться около 200 атлетов из 34 стран Старого Света.



Украину будут представлять 25 гребцов. Соревнования продлятся до 28 мая.



Состав сборной Украины:



Женщины

Буряк Елена

Верхогляд Дарья

Гурковская Ольга

Концева Анна

Нимченко Евгения

Серебрянская Диана

Галаган Дарья

Сарканич Алла



Мужчины

Богоявленский Владислав

Боклаженко Максим

Бондаренко Антон

Верестюк Артем

Гринь Сергей

Довгодько Иван

Иванов Юрий

Лукьяненко Александр

Михай Дмитрий

Мороз Артем

Морозов Артем

Надтока Александр

Холязников Антон

Коновалюк Александр

Гула Дмитрий

Ковалев Станислав

Хмара Игорь



По материалам: НОК Украины