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Украинцы завоевали 11 наград на первом этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ

Украинцы завоевали 11 наград на первом этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ

В прошедшие выходные в португальском Монтемор-у-Велью состоялся первый этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Украинская сборная, которая впервые стартовала под руководством двукратного Олимпийского чемпиона Юрия Чебана, продемонстрировала блестящий результат, завоевав 11 наград - 5 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые.

Три золотые медали на счету байдарочника Олега Кухарика, победившего в одиночке на дистанции 500 метров, в четверке на 500 м вместе с Кириллом Черноморовым, Даниилом Кузьминым и Игорем Труновым, и в байдарке-двойке с Виталием Цурканом.

Победу праздновала и мужская двойка в составе Игоря Трунова и Ивана Семыкина.

Бронзовые призеры Рио-2016 экипаж каноистов Дмитрий Янчук / Тарас Мищук завоевали две медали – победили на дистанции 500 метров и заняли второе место на дистанции 1000 метров.

Серебро также в активе Игоря Трунова (спринт) и женской байдарки-четверки в составе Марии Кичасовой, Анастасии Горловой, Анастасии Тодоровой и Инны Грищун.

Две бронзовые награды Украине принесла Людмила Лузан (200 и 500 м) и экипаж Анастасия Тодорова / Анастасия Горлова, занявшие третье место в каноэ-двойке.
По материалам: НОК Украины
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