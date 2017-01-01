Украинец стал абсолютным чемпионом мира по бодибилдингу

В Бенидорме (Испания) завершился чемпионат мира по бодибилдингу среди мужчин.



Украину представляли четыре спортсмена: Дмитрий Горобец, Владимир Бирук, Эдвард Муганга и Адам Козыря. Наши спортсмены соревновались в дисциплинах men's physique и бодибилдинг.



Украинцы завоевали три награды.



Абсолютным чемпионом мира стал Дмитрий Горобец. Он поднимался на первую ступеньку пьедестала дважды - сначала в своей категории men's physique (до 176 см), а затем был признан лучшим в абсолютном первенстве.



Третью награду завоевал Владимир Бирук, который стал серебряным призером в дисциплине бодибилдинг (до 95 кг).



Эдвард Муганга занял 5-е место в дисциплине men's physique до 179 см, а Адам Козыря в финале по бодибилдингу (+100 кг) стал шестым.





