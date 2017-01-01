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15 украинцев выступят на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Софии

15 украинцев выступят на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Софии. Фото noc-ukr.org15 украинцев выступят на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Софии

В Софии (Болгария) стартует чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-трампе и акробатической дорожке.

На престижном старте Украину будут представлять 15 спортсменов.

Состав сборной Украины

Мужчины: Дмитрий Бедевкин, Николай Просторов, Антон Давыденко, Дмитрий Собакар, Александр Шахов, Виталий Войтив, Валентин Святинчук.

Женщины: Екатерина Баева, Дарья Алексеева, Дарья Козярская, Анна Зарубина, Светлана Малькова, Диана Ключник, Диана Тувакбаева, Анастасия Иванова.

Соревнования продлятся до 12 ноября.



По материалам: НОК Украины
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