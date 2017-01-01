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Тайгер Вудс может признать себя виновным в опасном вождении и пройти реабилитацию

Тайгер Вудс может признать себя виновным в опасном вождении и пройти реабилитациюАмериканский гольфист Тайгер Вудс в среду в ходе судебного заседания в Палм-Бич (штат Флорида) может признать себя виновным в опасном вождении автомобиля, в этом случае он в течение года будет участвовать в профилактической программе для водителей, задержанных за вождение под влиянием алкоголя или наркотиков. Об этом сообщила во вторник телекомпания ABC.

По ее данным, Вудсу может быть назначен год испытательного срока, он должен будет оплатить штраф в $250, а также судебные издержки. Кроме того, он должен будет отработать 20 часов на общественных работах, в обязательном порядке посещать школу для водителей, задержанных за вождение под влиянием алкоголя и наркотиков, а также посетить специальные встречи с людьми, пострадавшими по вине лихачей. Его также регулярно будут проверять на предмет употребления наркотиков.

По завершении этой программы он сможет обратиться в суд с просьбой снять с него судимость. Однако если он вновь будет задержан за вождение под воздействием алкоголя или наркотиков, то может быть приговорен к тюремному заключению.

В мае нынешнего года полицейские обнаружили 41-летнего Вудса в 2 часа утра заснувшим за рулем машины прямо на шоссе. Вскоре после инцидента спортсмен опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не был пьян на момент задержания, а его состояние объяснялось неожиданной реакцией организма на лекарства. Следов алкоголя у него в крови обнаружено не было.

В ноябре 2009 года Вудс попал в аварию у своего дома в Орландо (штат Флорида), его машина врезалась в пожарный гидрант и дерево. Тогда полиция выписала гольфисту штраф. За последние несколько лет Вудс перенес три операции на позвоночнике, последний раз спортсмен выходил на поле в августе 2015 года.

Вудс занимает второе место по количеству побед (14) на турнирах серии «Мэйджор». Хотя Вудс не участвует в состязаниях, журнал Forbes поместил его на 17-е место в перечне наиболее высокооплачиваемых спортсменов, поскольку в нынешнем году он получил около 37 млн долларов в виде отчислений за участие в рекламных кампаниях.

По материалам: ТАСС
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