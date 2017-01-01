Танец на шесте официально признан видом спорта

Ассоциация международных спортивных федераций (GAISF) признала поул-денс спортивной дисциплиной.
В свою очередь, Международной федерации спортивных танцев у пилона (International Pole Sports Federation — IPSF) присвоен «статус наблюдателя». Это значит, что теперь эта организация может подать заявку на членство в Международном олимпийском комитете.
Если заявку утвердят, то поул-денс сможет стать полноценным олимпийским видом спорта, присоединяясь к целому сонму новичков, в число которых входят бейсбол, карате и сёрфинг, сообщает inews.co.uk.
Основательница федерации танцев у пилона Кэти Коутс больше десяти лет потратила на проведение кампании о присвоении поул-денсу статуса спортивной дисциплины. С момента основания спортивной федерации в 2009 году, поул-фитнес - смесь акробатики и гимнастики - стал чрезвычайно популярен в Великобритании, где базируется организация, а также по всему миру.
Сейчас у IPSF есть два года, чтобы выполнить все требования Ассоциации международных спортивных федераций, дабы получить доступ к Олимпийским играм. В число требований входит соответствие всем нормам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и распространение организации по всему миру.
В данный момент IPSF представлена в 25 странах, включая Испанию, Японию и Мексику. США и Китай должны присоединиться к числу членов федерации в ближайшее время.
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