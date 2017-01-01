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Всемирные игры-2017. Сборная Украины завоевала 25 медалей и заняла пятое общекомандное место

Всемирные игры-2017. Сборная Украины завоевала 25 медалей и заняла пятое общеокмандное место

Вчера, 30 июля, во Вроцлаве (Польша) завершились X Всемирные игры-2017 по неолимпийских видам спорта. В последний день соревнований было разыграно 22 комплекта наград. Украинцы завоевали четыре медали в таиландском боксе Муай-тай – три золотых и одну серебряную.

Победителями Игр стали Игорь Любченко (до 63,5 кг), Сергей Куляба (до 67 кг) и Олег Приймачов (до 91 кг). Серебряную медаль выиграл Василий Сорокин (до 75 кг).

За десять дней соревнований во Вроцлаве было разыграно 219 комплектов наград (199 в официальной программе и 20 в показательной).

В общекомандном зачете сборная Украины заняла пятое место в официальной программе. В активе украинцев 25 медалей – 10 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых. Это лучший результат украинцев за всю историю участия в Играх.

Первое место у сборной России - 63 медали (28-21-14). Вторыми стали немцы (18-10-14), третьими – итальянцы (16-13-13), четвертыми – французы (14-14-15)

По общему числу наград украинцы также пятые (25). Первые – россияне (63), вторые – французы (43), третьи – итальянцы и немцы (по 42).

Напомним, что украинцы также завоевали пять золотых и две бронзовые медали в показательной программе.

Отметим, что на пьедестал почета за медалями разного достоинства поднимались спортсмены из 63-х стран.

Сборную Украины на Всемирных играх-2017 представляли 80 спортсменов в 20-ти видах спорта. Всего в соревнованиях принимали участие 3251 спортсмен из 111-ти стран.

X Всемирные игры-2017. Вроцлав (Польша). 30 июля
Муай-тай. Мужчины. До 63,5 кг
1. Игорь Любченко (Украина)
2. Али Заринфар (Иран)
3. Оскар Зигерт (Польша)

До 67 кг
1. Сергей Куляба (Украина)
2. Владимир Кузьмин (Россия)
3. Ануен Хаттамарасри (Таиланд).

До 75 кг
1. Виталий Гурков (Беларусь)
2. Василий Сорокин (Украина)
3. Иван Григорьев (Россия)

До 91 кг
1. Олег Приймачов (Украина)
2. Лукаш Радош (Польша)
3. Якуб Клауда (Чехия)
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