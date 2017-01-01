Всемирные игры-2017. Сборная Украины завоевала 25 медалей и заняла пятое общекомандное место

X Всемирные игры-2017. Вроцлав (Польша). 30 июля

Вчера, 30 июля, во Вроцлаве (Польша) завершились X Всемирные игры-2017 по неолимпийских видам спорта. В последний день соревнований было разыграно 22 комплекта наград. Украинцы завоевали четыре медали в таиландском боксе Муай-тай – три золотых и одну серебряную.Победителями Игр стали(до 63,5 кг),(до 67 кг) и(до 91 кг). Серебряную медаль выиграл(до 75 кг).За десять дней соревнований во Вроцлаве было разыграно 219 комплектов наград (199 в официальной программе и 20 в показательной).В общекомандном зачете сборная Украины заняла пятое место в официальной программе. В активе украинцев 25 медалей – 10 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых. Это лучший результат украинцев за всю историю участия в Играх.Первое место у сборной России - 63 медали (28-21-14). Вторыми стали немцы (18-10-14), третьими – итальянцы (16-13-13), четвертыми – французы (14-14-15)По общему числу наград украинцы также пятые (25). Первые – россияне (63), вторые – французы (43), третьи – итальянцы и немцы (по 42).Напомним, что украинцы также завоевали пять золотых и две бронзовые медали в показательной программе.Отметим, что на пьедестал почета за медалями разного достоинства поднимались спортсмены из 63-х стран.Сборную Украины на Всемирных играх-2017 представляли 80 спортсменов в 20-ти видах спорта. Всего в соревнованиях принимали участие 3251 спортсмен из 111-ти стран.2. Али Заринфар (Иран)3. Оскар Зигерт (Польша)2. Владимир Кузьмин (Россия)3. Ануен Хаттамарасри (Таиланд).1. Виталий Гурков (Беларусь)3. Иван Григорьев (Россия)2. Лукаш Радош (Польша)3. Якуб Клауда (Чехия)