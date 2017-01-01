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Всемирные игры. Украинцы завоевали золото и бронзу в показательном виде программы

Всемирные игры. Украинцы завоевали золото и бронзу в показательном виде программы. Фото Спортивный комитет Украины

Во Вроцлаве (Польша) проходят Всемирные игры.

Украинка Елена Буряк стала чемпионкой гребле на эргометрах (одна из дисциплин академической гребли), которая впервые попала в программу соревнований в качестве показательного вида (завоеванные награды не учитываются в общем медальном зачете Игр).

Буряк победила на «дистанции» 2000 метров, с результатом 6 минут 22,8 секунды и установив мировой рекорд. Серебряным призером стала Сесилия Велин из Швеции, бронза - у австрийки Магдалены Лобниг.

В этой же дисциплине у мужчин украинец Антон Бондаренко завоевал бронзовую медаль с результатом 5 минут 46,5 секунды. Выиграл соревнования Оливер Цидлер (Германия), серебро в активе поляка Бартоша Заблоцки.

Соревнования в гребле на эргометрах проходят в помещении. Это имитация гребли на различных стационарных устройствах, которая широко используется спортсменами в подготовке и для исследования биомеханики гребли.


По материалам: УНИАН
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