Всемирные игры. Украинцы завоевали золото и бронзу в показательном виде программы

Во Вроцлаве (Польша) проходят Всемирные игры.Украинкастала чемпионкой гребле на эргометрах (одна из дисциплин академической гребли), которая впервые попала в программу соревнований в качестве показательного вида (завоеванные награды не учитываются в общем медальном зачете Игр).Буряк победила на «дистанции» 2000 метров, с результатом 6 минут 22,8 секунды и установив мировой рекорд. Серебряным призером стала Сесилия Велин из Швеции, бронза - у австрийки Магдалены Лобниг.В этой же дисциплине у мужчин украинецзавоевал бронзовую медаль с результатом 5 минут 46,5 секунды. Выиграл соревнования Оливер Цидлер (Германия), серебро в активе поляка Бартоша Заблоцки.Соревнования в гребле на эргометрах проходят в помещении. Это имитация гребли на различных стационарных устройствах, которая широко используется спортсменами в подготовке и для исследования биомеханики гребли.