Всемирные игры. Сборная Украины завоевала комплект наград в четвертый день

Всемирные игры-2017. Вроцлав (Польша), 24 июля

Вчера, 24 июля, во Вроцлаве (Польша) прошел четвёртый день Всемирных игр. Было разыграно 22 комплекта наград. Украины завоевали один полный комплект медалей.Чемпионкой стала представительница пауэрлифтинга в среднем весе(650,19 очков). В сумме 38-летняя спортсменка потянула 605 килограмм, что 52,5 кг больше, чем у ближайшей соперницы. 225 килограмм она подняла в приседании, 170 кг в жиме лежа и 210 кг - в становой тяге. Это ее четвертая победа на Всемирных играх. Четыре высшие награды, завоеваны в течение 12 лет (2005, 2009, 2013 и теперь 2017) - это абсолютный рекорд Всемирных Игр.Второй стала россиянка Анна Рыжкова (641,84), третьей - Ву Хай Чун из Тайваня (624,55).Серебро завоевал дуэтв синхронных прыжках на батуте (51,200), уступив 0,050 балла китайцам и опередив на 0,350 балла японцев.В соревнованиях по акробатике среди женских пар украинкивыиграли бронзу (27,930). Победили россиянки (29,870), вторыми стали бельгийки (28,510).За четыре дня соревнований на Всемирных играх было разыграно 96 комплекта наград. Сборная Украины завоевала 11 медалей – 2 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых и в общекомандном зачете поднялась с 16-го на 14-е место.Лидерство упрочила сборная России (24-8-8). Вторые – итальянцы (13-9-6), третьи – французы (7-5-11), четвертые – немцы (6-8-8), пятые – колумбийцы (6-6-1), шестые – китайцы (5-5-4).По общему числу наград первые – россияне (40), вторые – итальянцы (28), третьи – французы (23). Украинцы делят 8-е место с командами Бельгии, Японии и Венгрии (по 11).1. Россия – 29,8702. Бельгия – 28,5102. Анна Рыжкова (Россия) – 641,843. Ву Хай Чун (Тайвань) – 624,551. Ту Сяо / Дон Дон (Китай) – 51,2502. Николай Просторов / Дмитрий Бедевкин (Украина) – 51,200