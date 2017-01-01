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Всемирные игры. Сборная Украины завоевала комплект наград в четвертый день

Всемирные игры. Сборная Украины завоевала комплект наград в четвертый день

Вчера, 24 июля, во Вроцлаве (Польша) прошел четвёртый день Всемирных игр. Было разыграно 22 комплекта наград. Украины завоевали один полный комплект медалей.

Чемпионкой стала представительница пауэрлифтинга в среднем весе Лариса Соловьева (650,19 очков). В сумме 38-летняя спортсменка потянула 605 килограмм, что 52,5 кг больше, чем у ближайшей соперницы. 225 килограмм она подняла в приседании, 170 кг в жиме лежа и 210 кг - в становой тяге. Это ее четвертая победа на Всемирных играх. Четыре высшие награды, завоеваны в течение 12 лет (2005, 2009, 2013 и теперь 2017) - это абсолютный рекорд Всемирных Игр.
Второй стала россиянка Анна Рыжкова (641,84), третьей - Ву Хай Чун из Тайваня (624,55).

Серебро завоевал дуэт Николай Просторов / Дмитрий Бедевкин в синхронных прыжках на батуте (51,200), уступив 0,050 балла китайцам и опередив на 0,350 балла японцев.

В соревнованиях по акробатике среди женских пар украинки Вероника Габелюк и Ирина Назимова выиграли бронзу (27,930). Победили россиянки (29,870), вторыми стали бельгийки (28,510).

За четыре дня соревнований на Всемирных играх было разыграно 96 комплекта наград. Сборная Украины завоевала 11 медалей – 2 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых и в общекомандном зачете поднялась с 16-го на 14-е место.

Лидерство упрочила сборная России (24-8-8). Вторые – итальянцы (13-9-6), третьи – французы (7-5-11), четвертые – немцы (6-8-8), пятые – колумбийцы (6-6-1), шестые – китайцы (5-5-4).

По общему числу наград первые – россияне (40), вторые – итальянцы (28), третьи – французы (23). Украинцы делят 8-е место с командами Бельгии, Японии и Венгрии (по 11).

Всемирные игры-2017. Вроцлав (Польша), 24 июля
Акробатика. Женщины. Пары.
1. Россия  – 29,870
2. Бельгия – 28,510
3. Украина (Вероника Габелюк, Ирина Назимова) – 27,930

Пауэрлифтинг. Женщины. Средний вес.
1. Лариса Соловьева (Украина) – 650,19
2. Анна Рыжкова (Россия) – 641,84
3. Ву Хай Чун (Тайвань) – 624,55

Прыжки на батуте. Мужчины. Синхронные прыжки.
1. Ту Сяо / Дон Дон (Китай) – 51,250
2. Николай Просторов / Дмитрий Бедевкин (Украина) – 51,200
3. Такато Наказоно / Ямато Исикава (Япония) – 50,550
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