На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Всемирные игры. Сборная Украины завоевала 8 медалей за три дня

Всемирные игры. Сборная Украины завоевала 8 медалей за три дня

Во Вроцлаве (Польша) проходят Всемирные игры. За три дня соревнований было разыграно 74 комплекта наград. Украинцы завоевали восемь медалей – одну золотую, две серебряных и пять бронзовых.

Чемпионкой Всемирных игр стала сумоистка Светлана Тросюк (до 65 кг), серебряные медали завоевали Данил Болдырев (скалолазание, скорость) и сумоистка Иванна Березовская (абсолютная категория).
Бронзовыми призерами стали представительницы подводного спорта Анастасия Антоняк (ласты, 200 м), Катерина Диелова (ныряние), Анастасия Антоняк (400 м), Ирина Пикинер (биласты, 100 м), а также сумоистка Марина Максименко (до 80 кг).

В общекомандном зачете сборная Украины с восемью медалями занимает 16-е место. Лидирует сборная России, спортсмены которой завоевали 35 медалей ( 20-7-8). Вторыми идут итальянцы (11-8-4), третьими – немцы (6-7-7).

По общему числу наград украинцы делят 11-е место с поляками (по 8). Первые – россияне (35), вторые – итальянцы (23), третьи – немцы (20).

Всемирные игры-2017. Вроцлав (Польша), 21-23 июля
Подводводный спорт. Женщины.
Плавание в ластах 200 м
1. Валерия Барановская (Россия) – 1.25,41 – мировой рекорд
2. Екатерина Михайлушкина (Россия) – 1.27,57
3. Анастасия Антоняк (Украина) – 1.28,76

Плавание в ластах. 400 м
1. Сунь Итин (Китай) – 3.14,47
2. Бо Кьюн Ким (Южная Корея) – 3.16,33
3. Анастасия Антоняк (Украина) – 3.17,61

Биласты. 100 м
1. Петра Сенаньжки (Венгрия) – 45,16 – мировой рекорд
2. Крижтина Варга (Венгрия) – 46,77
3. Ирина Пикинер (Украина) – 46,92

Ныряние
1. Е Сол Чжан (Южная Корея) – 16,02
2. Гайн Ким (Южная Корея) – 16,40
3. Катерина Диелова (Украина) – 16,46

Скалолазание. Мужчины. Скорость.
1. Реза Алипуршеназандифар (Иран)
2. Данил Болдырев (Украина)
3. Станислав Кокорин (Россия)

Сумо. Женщины.
До 65 кг
1. Светлана Тросюк (Украина)
2. Люсиана Монтгомери (Бразилия)
3. Магдалена Масиос (Польша)

До 80 кг
1. Мунхцецег Отгон (Монголия)
2. Асано Ота (Япония)
3. Марина Максименко (Украина)

Абсолютная категория
1. Анна Полякова (Россия)
2. Иванна Березовская (Украина)
3. Ольга Давыдько (Россия)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

26 медалей привезла сборная Украины по подводному плаванию с ЧЕ во Вроцлаве
Украинцы завоевали 26 медалей на Всемирных военных играх в Корее
Украинцы завоевали шесть медалей в восьмой день Всемирных военных игр и поднялись на 10-е место
Украинцы завоевали пять медалей в седьмой день Всемирных военных игр
Украинцы завоевали 16 медалей на чемпионате мира по сумо
Сборная Украины завоевала 34 медали на Всемирных играх боевых искусств
Сборная Украины - четвертая на Всемирных играх боевых искусств после семи дней
Сборная Украины завоевала 28 медалей на IX Всемирных играх в Колумбии
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Всемирные игры. Сборная Украины завоевала 8 медалей за три дня
Клуб Вулкан - хорошая возможность выплеснуть свой азарт
Даниил Фильченко - чемпион мира по водным лыжам
26 медалей привезла сборная Украины по подводному плаванию с ЧЕ во Вроцлаве
Даниил Болдырев – серебряный призер ЧЕ по скалолазанию

Последние новости спорта

16:48 Катерина Козлова вышла в основную сетку турнира WTA в Бостаде 224 | Теннис

15:48 Всемирные игры. Сборная Украины завоевала 8 медалей за три дня 256 | Другие виды спорта / Главные новости спорта

13:59 Россиянин Лесун – чемпион Европы по современному пятиборью; Зведенюк – восьмой 246 | Многоборье

13:00 Мейвезер: Бой против Макгрегора – бизнес-решение, которое будут изучать в Гарварде 188 | Бокс

12:46 Мэйвезер: Я не опасаюсь пропустить удар коленом или локтем в бою с Конором 278 | Бокс

12:30 Жена Бойцова: Полиция надеется, что Денис заговорит и сможет дать показания 281 | Бокс

11:44 Рейтинг ATP. Долгополов поднялся на 22 позиции, Стаховский на одну, Марченко потерял 24 270 | Теннис

11:31 Рейтинг WTA. Свитолина вернулась на пятое место 288 | Теннис

11:07 Клуб Вулкан - хорошая возможность выплеснуть свой азарт 97 | Другие виды спорта

23:28 Джон Иснер – победитель турнира ATP в Ньюпорте 254 | Теннис

Все новости

ФОТО

Мейвезеру пришлось стать на стул, чтобы сфотографироваться с Джошуа (Фото)

Первая пресс-конференция Ломаченко и Марриаги (Фото)

Пресс-конференция Мейвезера и Макгрегора (Фото)

Поражение Мэнни Пакьяо от Джеффа Хорна в фотографиях

Мэнни Пакьяо vs Джефф Хорн: Взвешивание (Фото, Видео)

Тарас Шелестюк vs Хесус Альварес Родригес: результаты взвешивания (Фото)

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

ВИДЕО

Летняя лига НБА. «Лейкерс» обыграл «Портленд» в финале. Лонзо Болл признан MVP (+Видео)

Теннисистки на Уимблдоне заставили сыграть с ними болельщика, дававшего советы (Видео)

Уимблдон. Видеообзор финала в миксте Маррей/Хингис — Континен/Уотсон

Артур Шпилька проиграл нокаутом Адаму Ковнацки (+Видео)

Мейвезер осыпал Макгрегора долларами на пресс-конференции (Видео)

Промо боя: Василий Ломаченко VS Мигель Марриага

Пресс-конференция Ломаченко vs Марриага: дуэль взглядов (Видео)





Топ-новости недели

Всемирные игры. Сборная Украины завоевала 8 медалей за три дня
Елена Кривицкая – бронзовый призер ЧМ по фехтованию на шпагах
«Тур де Франс». Грёневеген выиграл 21-й этап, Фрум победил в общем зачете; Гривко - 120-й (+Видео)
Ольга Харлан – чемпионка мира по фехтованию на саблях
Долгополов обыграл Кузнецова и стал первым финалистом турнира в Бостаде








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2017 (339)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги