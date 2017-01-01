Всемирные игры. Сборная Украины завоевала 8 медалей за три дня

В общекомандном зачете сборная Украины с восемью медалями занимает 16-е место. Лидирует сборная России, спортсмены которой завоевали 35 медалей ( 20-7-8). Вторыми идут итальянцы (11-8-4), третьими – немцы (6-7-7).



По общему числу наград украинцы делят 11-е место с поляками (по 8). Первые – россияне (35), вторые – итальянцы (23), третьи – немцы (20).

Всемирные игры-2017. Вроцлав (Польша), 21-23 июля

Во Вроцлаве (Польша) проходят Всемирные игры. За три дня соревнований было разыграно 74 комплекта наград. Украинцы завоевали восемь медалей – одну золотую, две серебряных и пять бронзовых.Чемпионкой Всемирных игр стала сумоистка(до 65 кг), серебряные медали завоевали(скалолазание, скорость) и сумоистка(абсолютная категория).Бронзовыми призерами стали представительницы подводного спорта(ласты, 200 м),(ныряние),(400 м),(биласты, 100 м), а также сумоистка(до 80 кг).1. Валерия Барановская (Россия) – 1.25,41 – мировой рекорд2. Екатерина Михайлушкина (Россия) – 1.27,571. Сунь Итин (Китай) – 3.14,472. Бо Кьюн Ким (Южная Корея) – 3.16,331. Петра Сенаньжки (Венгрия) – 45,16 – мировой рекорд2. Крижтина Варга (Венгрия) – 46,771. Е Сол Чжан (Южная Корея) – 16,022. Гайн Ким (Южная Корея) – 16,401. Реза Алипуршеназандифар (Иран)3. Станислав Кокорин (Россия)2. Люсиана Монтгомери (Бразилия)3. Магдалена Масиос (Польша)1. Мунхцецег Отгон (Монголия)2. Асано Ота (Япония)1. Анна Полякова (Россия)3. Ольга Давыдько (Россия)