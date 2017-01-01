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Даниил Фильченко - чемпион мира по водным лыжам

Даниил Фильченко - чемпион мира по водным лыжам. Фото Спортивный комитет Украины

В Днепре завершился чемпионат мира по водным лыжам среди юношей до 21 года.

В соревнованиях принимали участие  85 спортсменов из 23 стран, среди которых были Колумбия, Перу, Новая Зеландия, Австралия, Канада, Швейцария, Италия, Великобритания, Швеция, Франция, Португалия, Греция, Беларусь и другие.

Спортсмены соревновались в трех программах: слалом, фигурное катание на водных лыжах и прыжки с трамплина.

Украину на соревнованиях представляли Даниил Фильченко, Александр Самойлов, София Максименкова и Станислава Просветова.

Даниил Фильченко завоевал две золотые награды, став победителем в многоборье и в фигурном катании. Украинец показал блестящий результат, набрав 10 050 очков. Он стал единственным спортсменом, который в решающих соревнованиях преодолел гроссмейстерскую отметку в 10 000 очков.

Серебро чемпионата завоевал канадец Дориан Левеллин, бронзу  - итальянец Джанмарко Пайне. Чемпионкой мира среди женщин стала американка Анна Эй.

Все члены сборной Украины вышли в финал. Станислава Просветова и София Максименкова заняли седьмое и одиннадцатое места соответственно.

Отметим, что Даниил Фильченко также получил лицензию на участие в Х Всемирных играх, которые пройдут во Вроцлаве (Польша) 20-30 июля. Украину будут представлять 80 атлетов, которые будут соревноваться в 20 неолимпийских видах спорта.
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