Даниил Фильченко - чемпион мира по водным лыжам

В Днепре завершился чемпионат мира по водным лыжам среди юношей до 21 года.В соревнованиях принимали участие 85 спортсменов из 23 стран, среди которых были Колумбия, Перу, Новая Зеландия, Австралия, Канада, Швейцария, Италия, Великобритания, Швеция, Франция, Португалия, Греция, Беларусь и другие.Спортсмены соревновались в трех программах: слалом, фигурное катание на водных лыжах и прыжки с трамплина.Украину на соревнованиях представляли Даниил Фильченко, Александр Самойлов, София Максименкова и Станислава Просветова.Даниил Фильченко завоевал две золотые награды, став победителем в многоборье и в фигурном катании. Украинец показал блестящий результат, набрав 10 050 очков. Он стал единственным спортсменом, который в решающих соревнованиях преодолел гроссмейстерскую отметку в 10 000 очков.Серебро чемпионата завоевал канадец Дориан Левеллин, бронзу - итальянец Джанмарко Пайне. Чемпионкой мира среди женщин стала американка Анна Эй.Все члены сборной Украины вышли в финал. Станислава Просветова и София Максименкова заняли седьмое и одиннадцатое места соответственно.Отметим, что Даниил Фильченко также получил лицензию на участие в Х Всемирных играх, которые пройдут во Вроцлаве (Польша) 20-30 июля. Украину будут представлять 80 атлетов, которые будут соревноваться в 20 неолимпийских видах спорта.