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26 медалей привезла сборная Украины по подводному плаванию с ЧЕ во Вроцлаве

26 медалей привезла сборная Украины по подводному плаванию с ЧЕ во Вроцлаве

В польском Вроцлаве прошел чемпионат Европы по подводному плаванию (в ластах в бассейне и на открытой воде).

Украинская сборная продемонстрировала блестящие результаты: 26 медалей различного достоинства, из них 21 медаль в личном зачете и пять - в эстафетах.

Всего в чемпионате приняли участие более 200 спортсменов из 20 стран Европы. Украинцы завоевали  5 золотых медалей, 11 серебряных и 10 бронзовых.

Чемпионами Европы стали Ирина Пикинер (категория 50 м, биласты), Анастасия Антоняк (категория 400 м, моноласты), Екатерина Делова (категория 50 м, ныряние), Евгения Олейникова (категория 800 м, Моноласты) и Денис Грубник (категория 400 м, с аквалангом).

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