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Второй раз за историю киокушинкай в Украине нашему спортсмену удалось завоевать медаль на ЧМ
Александр Свинаренко 1-2 июля в Астане (Казахстан) прошел шестой чемпионат мира по киокушинкай карате (WKO) среди мужчин и женщин. Украину представляли два спортсмена: Александр Свинаренко и Тарас Гаврилец.

Свинаренко, который выступал в разделе кумитэ, весовая категория 65-75 кг, принес Украине бронзу. Владимир Прядко, тренер Александра, очень гордится своим подопечным, который стал вторым украинцем, кому удалось войти в тройку победителей на мировых чемпионатах за всю историю развития киокушин в Украине. Это серьезное достижение для всей федерации. Первым призером на мировых чемпионатах был Алексей Касатонов, завоевавший бронзовую медаль в 2001 году на втором чемпионате мира в Венгрии.

Следует также отметить, что Александр в мае этого года одержал победу на пятом чемпионате мира IFK в Румынии, в котором принимали участие около 200 спортсменов из 40 старн мира.

К сожалению, Тарас Гаврилець сошел с дистанции уже в первый день чемпионата. Роковой для него стала встреча с японцем Йошинобу Кумагаи. Во время поединка Тарас получил «гентен» (штрафное очко) и упустил победу по решению судей.


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