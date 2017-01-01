На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Тайгера Вудса госпитализировали из-за проблем с приемом обезболивающих

Тайгера Вудса госпитализировали из-за проблем с приемом обезболивающих

14-кратный победитель турниров серии «Мэйджор» 41-летний американский гольфист Тайгер Вудс госпитализирован из-за проблем с приемом обезболивающих лекарств.

Агент гольфиста Марк Стайнберг не уточнил, как долго Вудс пробудет в больнице. О тяжести состояния спортсмена также не сообщается.
Ранее Вудс был задержан полицией спящим за рулем машины. По его словам, подобное состояние было связано с реакцией организма на болеутоляющие препараты.

В феврале 2015 года он объявил о приостановке карьеры. Вудс отметил, что недоволен своей спортивной формой. За последние несколько лет гольфист перенес три операции на позвоночнике. Последний раз Вудс выходил на поле в августе 2015 года.

В 2009 году Вудс стал первым в истории спортсменом-миллиардером.
По материалам: lenta.ru
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Тайгер Вудс арестован за вождение в нетрезвом виде
Тайгер Вудс досрочно завершил сезон из-за травм в ДТП
Папарацци камерой выбил зуб Тайгеру Вудсу
Федерер и Вудс делят первое место в рейтинге «дорогих» спортсменов
Флойд Мэйвезер - самый высокооплачиваемый спортсмен в мире
Шарапова - самая обаятельная и богатая
Майкл Джордан возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории
НБА. Бренд Леброна Джеймса – самый дорогой в мире среди спортсменов
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Тайгера Вудса госпитализировали из-за проблем с приемом обезболивающих
Тайгер Вудс арестован за вождение в нетрезвом виде
Начат сбор средств для иска шашиста Аникеева в CAS к Международной федерации шашек – министр спорта
Казино Вулкан - азарт обеспечен!
Спортивная фармакология быстро распространяется

Последние новости спорта

17:01 Бирмингем. Гаврилова стала первой четвертьфиналисткой 13 | Теннис

16:22 Сайнс может заменить Алонсо в McLaren в 2018 году 67 | Формула-1

15:42 Усик, вероятнее всего, выступит во Всемирной боксерской суперсерии 75 | Бокс

15:33 Тайгера Вудса госпитализировали из-за проблем с приемом обезболивающих 92 | Другие виды спорта

14:34 Галле. Гаске обыграл Томича и стал первым четвертьфиналистом 84 | Теннис

13:31 WADA приостановило работу крупнейшей антидопинговой лаборатории США 129 | Новости спорта

12:46 Лондон. Турнир лишился первого и второго сеяных – Маррея и Вавринки 106 | Теннис

11:59 Фьюри ответил Джошуа: Посмотрим, кто из нас скучный, когда ты встретишься со мной 148 | Бокс

11:48 Салидо согласился на реванш с Ломаченко 138 | Бокс / Главные новости спорта

11:36 Тренер женской сборной Украины по баскетболу: Накануне я предсказал такой сценарий 154 | Баскетбол

Все новости

ФОТО

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

ВИДЕО

Женский Евробаскет-2017. Обзор матча Украина – Словакия (Видео)

Буценко, Хижняк, Муслимов и Шестак вышли в четвертьфинал ЧЕ по боксу (+Видео)

Бирмингем. Лучшие моменты матча Свитолина – Уотсон (Видео)

Женский Евробаскет-2017. Обзор матча Украина – Венгрия (Видео)

Александр Хижняк стартовал с победы на чемпионате Европы в Харькове (+Видео)

Уорд досрочно победил Ковалева в матче-реванше (+Видео)

Женский Евробаскет-2017. Обзор матча Украина – Испания (Видео)





Топ-новости недели

Салидо согласился на реванш с Ломаченко
Андрей Говоров занял два призовых места на этапе «Маре Нострум» во Франции
Сборная Украины по прыжкам в воду – вторая на чемпионате Европы в Киеве
Кваша и Колодий – серебряные призеры ЧЕ в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина
Илья Кваша завоевал серебро, Олег Колодий бронзу на ЧЕ в прыжках с 3-метрового трамплина








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2017 (306)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги