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Тайгер Вудс арестован за вождение в нетрезвом виде
Тайгер Вудс арестован за вождение в нетрезвом видеАмериканский гольфист Тайгер Вудс арестован за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Сотрудники полиции задержали Вудса 29 мая около трех часов ночи по местному времени рядом со своим домом во Флориде. Он провел в участке несколько часов, после чего отпустили под залог.

Сам же Вудс опроверг информацию, что о том, что находился в состоянии опьянения.

«Хочу, чтобы общественность знала: алкоголь здесь ни при чём. Это было неожиданной реакцией на лекарства, которые мне прописали», — цититрует Вудса ESPN.

Вудс — 14-кратный победитель турниров серии «Мэйджор». В феврале 2015 года он объявил о приостановке карьеры. За последние несколько лет гольфист перенес три операции на позвоночнике. Последний раз 41-летний Вудс выходил на поле в августе 2015 года.
В 2009 году Вудс стал первым в истории спортсменом-миллардером.
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