Тайгер Вудс арестован за вождение в нетрезвом виде

Американский гольфист Тайгер Вудс арестован за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Сотрудники полиции задержали Вудса 29 мая около трех часов ночи по местному времени рядом со своим домом во Флориде. Он провел в участке несколько часов, после чего отпустили под залог.Сам же Вудс опроверг информацию, что о том, что находился в состоянии опьянения.«Хочу, чтобы общественность знала: алкоголь здесь ни при чём. Это было неожиданной реакцией на лекарства, которые мне прописали», — цититрует Вудса ESPN.Вудс — 14-кратный победитель турниров серии «Мэйджор». В феврале 2015 года он объявил о приостановке карьеры. За последние несколько лет гольфист перенес три операции на позвоночнике. Последний раз 41-летний Вудс выходил на поле в августе 2015 года.В 2009 году Вудс стал первым в истории спортсменом-миллардером.