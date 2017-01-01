На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

МОК пожизненно отстранил еще трех российских спортсменов

Экипаж Касьянова - четверкаМеждународный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина. Причиной стали нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Экипаж Касьянова на Олимпийских играх в Сочи занял четвертое место в соревнованиях двоек (с Максимом Белугиным) и четверок (с Хузиным, Пушкаревым и Белугиным). Спортсмены должны были стать бронзовыми призерами Игр-2014 из-за дисквалификации завоевавших золото экипажей россиянина Александра Зубкова, также признанного МОК виновным в нарушении антидопинговых правил. Дело четвертого бобслеиста экипажа Белугина рассмотрит комиссия МОК.

Всем троим отныне запрещено выступать на Олимпийских играх и посещать какие-либо мероприятия, проводимые под эгидой МОК.

Ранее в ноябре комиссия МОК лишила сборную России 10 медалей ОИ-2014. Из них четыре в лыжных гонках: золото Александра Легкова в марафоне, серебро мужской сборной России в эстафете 4 по 10 километров, а также две серебряные награды Максима Вылегжанина (марафон и командный спринт); две золотые бобслеиста Зубкова, две в скелетоне — золото Александра Третьякова и бронза Елены Никитиной, а также две в биатлоне — серебро женской сборной в эстафете и серебро Ольги Вилухиной в спринте.

В активе россиян осталось девять золотых медалей, вследствие чего сборная России лишилась первого места в общекомандном зачете и опустилась на третье место.

По материалам: lenta.ru
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Ольга Вилухина: Российских спортсменов лишают медалей ОИ- 2014 за «чистые» допинг-пробы
Сборная России лишилась первого места в зачете Олимпиады-2014
Российских лыжников пожизненно отстранили от Олимпиад
Россию лишили еще одного золота Олимпиады в Сочи
Четыре российских скелетониста отстранены от соревнований из-за допинга
Российский лыжник пообещал отстранившим его чиновникам жизнь в страхе
Двух российских лыжников лишат медалей ОИ-2014 в Сочи
Яна Романова заявила, что скорее выбросит медаль Игр-2014 в Сочи, чем отдаст ее МОК
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Сочи-2014Олимпийские игры

Расписание
Сборная Украины
Медальный зачет
Новости

Последние новости рубрики

МОК пожизненно отстранил еще трех российских спортсменов
Российский чемпион ОИ-2014 в Сочи дисквалифицирован за допинг
Четыре российских скелетониста отстранены от соревнований из-за допинга
Немецкий Кенигзее примет ЧМ-2017 по бобслею и скелетону вместо Сочи
Федерация бобслея России принимает решение IBSF о переносе ЧМ-2017 из Сочи
МОК пожизненно отстранил еще трех российских спортсменов
Бывший глава WADA раскритиковал Россию за реакцию на доклад Макларена
Родченков сообщил о просьбе Мутко добавить допинг в мочу украинца
Сборная России лишилась первого места в зачете Олимпиады-2014
Россию лишили еще одного золота Олимпиады в Сочи

Последние новости спорта

20:11 Юлия Джима – бронзовый призер в индивидуальной гонке на этапе КМ в Эстерсунде 92 | Биатлон / Главные новости спорта

19:29 Арум: Посмотрим, как Ковалев будет защищать титул в бою с Гвоздиком 72 | Бокс

18:20 Брынзак: В Буковеле может появиться биатлонный комплекс 89 | Биатлон

17:59 МОК пожизненно отстранил еще трех российских спортсменов 99 | Санный спорт/Бобслей/Скелетон / Сочи 2014

17:39 Бразилец Арилсон Силва будет готовить украинских пловцов к ОИ-2020 в Токио 115 | Плавание

17:02 Украинцы завоевали три медали на этапе КМ по спортивной гимнастике в Котбусе 152 | Гимнастика / Главные новости спорта

12:50 Габриэла Коукалова: Честность и справедливость важнее побед, добытых любой ценой 198 | Биатлон

12:41 Флойд Мейвезер опроверг слухи о возвращении в бокс 171 | Бокс

12:28 Марк Уэббер вошел в совет директоров Australian Grand Prix 124 | Формула-1

12:20 Макларен назвал условие для новых санкций против российских спортсменов 166 | Новости спорта / Олимпийские игры

Все новости

ФОТО

Победа Ковалева над Шабранским в фотографиях

Ковалев vs Шабранский: Взвешивание (Фото, Видео)

Ковалев vs Шабранский: Финальная пресс-конференция (Фото, Видео)

Досрочная победа Уайлдера над Стиверном (Фото)

Стиверн перевесил Уайлдера: Результаты взвешивания, фото, видео

Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

ВИДЕО

НБА. ТОП-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Леброн Джеймс впервые в карьере был удален до конца матча (+Видео)

Имя Льюиса Хэмилтона вырезают на чемпионском кубке (Видео)

Алексей Папин нокаутировал Исмаила Силлаха (Видео)

НБА. Лучшие моменты игровой недели (Видео)

Падение Пидручного лишило Украину медали в супермикста на этапе КМ в Эстерсунде (Видео)

Сергей Ковалев нокаутировал Вячеслава Шабранского (Видео)





Топ-новости недели

Юлия Джима – бронзовый призер в индивидуальной гонке на этапе КМ в Эстерсунде
Украинцы завоевали три медали на этапе КМ по спортивной гимнастике в Котбусе
Кубок Дэвиса. Пуи принес победное очко Франции в финале против Бельгии
Формула-1. Валттери Боттас выиграл Гран-при Абу-Даби
Сергей Ковалев нокаутировал Вячеслава Шабранского (Видео)








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2017 (480)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги