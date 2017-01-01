Российский чемпион ОИ-2014 в Сочи дисквалифицирован за допинг

Федерация бобслея России дисквалифицировала победителя Олимпийских игр — 2014 в Сочи Дмитрия Труненкова за допинг.32-летний спортсмен отстранен от соревнований на четыре года. Дисквалификация отсчитывается с 19 апреля 2016 года.На зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи Труненков вместе с Александром Зубковым, Алексеем Воеводой и Алексеем Негодайло занял первое место в соревнованиях четверок.Труненков также является двукратным серебряным призером чемпионатов мира (2008 и 2013 годы), чемпионом Европы (2009 год) и трехкратным серебряным призером европейского первенства (2007, 2011, 2012 годы).Труненков завершил карьеру спортсмена 29 августа 2016 года.